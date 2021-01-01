13 خطوة لـ تقوية الذاكرة .. لو طفلك سريع النسيان



طفلك سريع النسيان طفلك سريع النسيان



إذا كنت تعاني من عدم تركيز أبنائك وتشتت الانتباه سواء أثناء المذاكرة أو عند أداء مهمة معينة، فلا تقلق فالكثير من الأشخاص يواجهون هذه المشكلة.



هناك الكثير من العوامل التي تؤدي إلى زيادة التركيز منها :



- الحرص على تناول أطعمة غنية العناصر الغذائية وتساعد على تقوية الذاكرة ومحاربة النسيان .

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- الانتظام فى تناول وجبة الإفطار، يساعد على رفع مستوى التركيز، حيث أثبتت الدراسات أن من يتناولون وجبة إفطار صحية متكاملة هم أكثر نشاطاً وطاقة وتركيزاً ممن لا يفعلون ذلك.- يعد الابتعاد عن العصبية والتوتر من أهم الأسباب التى تؤثر على ذاكرة وتركيز الطفل وتقوي من استيعاب ما يقوم بمذاكرته من مواد علميه .- الحصول على القدر الكافي من تناول المياه يوميًا.- اختيار وقت مناسب للمذاكرة يساهم فى تعزيز الذاكرة.- النوم مبكرًا والحصول على القدر الكافي من النوم.- ممارسة التمارين الرياضية تزيد من نشاط الجسم والذاكرة، وإن لم تجد وقت كافي للذهاب إلى الجيم يمكن أن تحرص على التمرينات الرياضية بالمنزل ؛ مما تساعد على زيادة نسبة التركيز.- إذا كنتِ تعاني من التشتت وعدم القدرة على التركيز ، يجب كتابة وتدوين الملاحظات أو المعلومات التي ترغب في تذكرها.- الاهتمام بالألعاب التي تسهم فى تقوية الذاكرة .- يعتبر تراكم المهام أحد أسباب فقدان التركيز، وانخفاض الكفاءة، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد من إدارة الوقت، والتركيز على إنجاز المهام المطلوبة لديك.- الجلوس فى مكان هادئ يساعد على زيادة التركيز.- تجّنب الأطعمة المصنعة، والإفراط في السكر، والأطعمة التي تحتوي على الدهون.