فطائر التفاح
فطائر التفاح من المعجنات الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.
وقدمت الشيف دعاء السمنودي،، طريقة عمل فطائر التفاح في البيت.
مقادير فطائر التفاح
(العجينة)
5كوب دقيق
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة خميرة فورية
2ملعقة ك لبن بودر
رشة ملح
كوب زبادي
ماء للعجن
(الحشوة)
تفاح أحمر مكعبات
نصف كوب سكر
2ملعقة كبيرة قرفة بودر
(للدهان)
بيضة
باكو فانيليا
طريقة تحضير فطائر التفاح
في العجان نضع كل المكونات ونعجن ثم نضع الماء الدافئ بالتدريج مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة تلتصق باليد قليلاً ثم نتركها لمدة 10 دقائق حتى ترتاح ثم نفردها على سطح مرشوش بالدقيق بسمك رقيق ثم نقطعها بالقطاعة على شكل دوائر ونقطع جزء من العجينة على شكل شرائح رفيعة ثم نضع الدائرة ونحشيها بالتفاح المكرمل ونضع عليها الشرائح الرفيعة "مثل الشبابيك" وندهنها بخليط الدهن ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا
(لعمل الحشوة).
في طاسة ساخنة على النار نضع كل المكونات ونقلب حتى يتغير لون التفاح ويتكرمل ثم نتركه حتى يبرد قليلاً.
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