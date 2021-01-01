أفضل موبايل سامسونج ممكن تشتريه.فئة 5 آلاف جنيه..

يرغب الكثيرون في اقتناء هاتف ذكي من شركة سامسونج، حيث تتمتع هواتف سامسونج الذكية بشهرة واسعة بين المسخدمين، حيث تعتبر الشركة الأفضل في هواتف أندرويد على مستوى العالم، إلا أن أسعار هواتفها غالبا ما تكون مرتفعة، ولكن هناك بعض الهواتف ذات السعر المناسبين التي يمكن شرائها.
وبحسب موقع CNET فإن هاتف Galaxy A21s واحد من أفضل هواتف سامسونج التي يمكن شرائها بسعر مناسب، مع مواصفات جيدة أبرزها الشاشة و الكاميرا والبطارية، بالإضافة إلى وجود معالج ذو أداء متوسط، يقدم أداءا جيدا.
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A21s
ويأتي هاتف سامسونج Galaxy A21s بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع IPS LCD بدقة FHD+ ودقة 1600×720 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، ونوتش على شكل ثقب في أعلى يسار الشاشة.
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