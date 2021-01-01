أحدث هاتف من «موتورولا» وينافس شاومي..بـ 2500 جنيه فقط..

تستعد شركة موتورولا Motorola الأمريكية لإطلاق هاتف Moto E22s الجديد، الذي سيتم إطلاقها Moto E22s في الهند في 17 أكتوبر وسيتم بيعه من خلال موقع البيع الأونلاين Flipkart والمتاجر الرائدة اعتبارًا من 22 أكتوبر.
جدير بالذكر أن الهاتف متوفرا في الأسواق الأوروبية واليوم يشق طريقه في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، مما يوحي بأن الهاتف سيحدث طفرة في عالم الهواتف الذكية.
سعر ومواصفات موتورولا هاتف Moto E22s
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