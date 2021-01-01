أحدث هاتف من «موتورولا» وينافس شاومي..بـ 2500 جنيه فقط..

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تستعد شركة موتورولا Motorola الأمريكية لإطلاق هاتف Moto E22s الجديد، الذي سيتم إطلاقها Moto E22s في الهند في 17 أكتوبر وسيتم بيعه من خلال موقع البيع الأونلاين Flipkart والمتاجر الرائدة اعتبارًا من 22 أكتوبر.



جدير بالذكر أن الهاتف متوفرا في الأسواق الأوروبية واليوم يشق طريقه في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، مما يوحي بأن الهاتف سيحدث طفرة في عالم الهواتف الذكية.



سعر ومواصفات موتورولا هاتف Moto E22s



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بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، يعمل هاتف موتورولا Moto E22s بواسطة معالج Helio G37 SoC ، ويعمل بنظام تشغيل Android 12 ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت، كما يوجد فتحة لبطاقة microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.يحتوي هاتف موتورولا Moto E22s على شاشة نوع LCD عالية الدقة قياس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 90 هرتز ، ويحزم بطارية عملاقة تبلغ 5000 مللي أمبير يتم شحنها من خلال منفذ USB-C حتى 10 وات.