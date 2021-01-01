طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية

تقدم الشيف رانيا المصري طريقة مبتكرة لعمل أصابع الجبن المقلية بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات يفضل تناولها الكثير من الأشخاص.
المقادير لأصابع الجبن المقلية
كوب ونصف بقسماط
كوب ا?لا ربع دقيق
2 بياض بيضة مخفوق مع معلقتين كبار ماء
250 جرام اصابع جبنة موتزاريلا أو جبنة رومي متقطعة اصابع
نصف معلقة صغيرة ثوم بودر
نصف معلقة صغيرة زعتر
نصف معلقة صغيرة ملح
زيت للقلي
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