تعرف علي .. أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن



نظام غذائي لإنقاص الوزن نظام غذائي لإنقاص الوزن



السمنة مشكلة خطيرة ، لا تقلل من جمالك فحسب ، بل تسبب أيضًا العديد من الأمراض الخطيرة. يمكن أن تزيد السمنة من مخاطر الإصابة بالسكري والسرطان وارتفاع ضغط الدم وحتى فيروس كورونا. السيطرة على السمنة ضرورية لحياة صحية وأفضل.



علاجات فقدان الوزن ؟





وفقا لما نشره موقع هيلثي أن هناك العديد من الطرق لفقدان الوزن ، والتي تشمل ممارسة الرياضة والجري والسباحة واليوجا واتباع نظام غذائي وما إلى ذلك.

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ما هو أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن؟كثير من الناس يتبعون نظامًا غذائيًا مختلفًا لفقدان الوزن. في الوقت الحاضر ، يتم الاستفادة من حمية البحر الأبيض المتوسط ??ونظام DASH الغذائي ونظام مراقبة الوزن وما إلى ذلك.من المهم أن تعرف شيئًا واحدًا عن نظام إنقاص الوزن وهو أن أي نظام غذائي يمكن أن يكون فعالًا للبعض بينما قد لا يكون للآخرين. تؤثر العديد من العوامل مثل ميزانيتك وطعمك ووقت الطهي ومعدل الأيض على فعالية النظام الغذائي. حسنًا ، نخبرك ببعض الأنظمة الغذائية الشهيرة لفقدان الوزن ، والتي يمكن أن تساعدك في إنقاص الوزن.حمية البحر الأبيض المتوسطوفقًا لصحة هارفارد ، هذا نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وقليل الدهون. وتشمل الخضروات والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك. هناك مجموعة متنوعة من الأشياء التي تجعل من السهل متابعتها. خيار رائع لمن يتبعون حمية لأول مرة. هذا يحسن صحة التمثيل الغذائي ويساعد في إنقاص الوزن.نظام DASH الغذائييوصى بهذا النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم. الغرض من هذا النظام الغذائي هو الحد من تناول الصوديوم لتحسين صحة القلب. يتكون نظام DASH الغذائي في الغالب من تناول الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة والأسماك والدواجن والمكسرات. يساعد في خفض ضغط الدم وكذلك تقليل الوزن.مراقبو الوزن (WW) النظام الغذائيفي هذا ، يتم إعطاء قيمة كل طعام وشراب. عليك أن تعطي لنفسك أرقامًا يوميًا. يمكنك أن تأكل بقدر ما تريد ولكن نظام النقاط يشجعك بطبيعة الحال على اختيار الأطعمة ذات النقاط المنخفضة. وهي تشمل الأطعمة المغذية منخفضة السعرات الحرارية وعالية البروتين.حميه قليلة الكاربوهيدراتالنظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات فعال في إنقاص الوزن. في هذا ، الأطعمة والمشروبات الكربوهيدراتية محدودة. هذا النظام الغذائي ليس جيدًا للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري. يتضمن هذا النظام الغذائي زيادة تناول اللحوم والفواكه الطازجة والخضروات والبقوليات والبذور والمكسرات أو الحبوب الكاملة. يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن بسرعة مع ممارسة الرياضة.نظام غذائي مرنيتكون النظام الغذائي المرن في الغالب من الأطعمة النباتية. على الرغم من أنه في بعض الأحيان يمكن أيضًا تناول اللحوم. لست مضطرًا للتخلي عن اللحوم تمامًا. قد يكون لهذا النظام الغذائي بعض التأثير البسيط في تحسين وزن الجسم وصحة التمثيل الغذائي. تأكد من تضمين البروتينات النباتية لتعويض البروتين الذي لم تعد تحصل عليه من البروتينات الحيوانية.