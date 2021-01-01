بطريقة سهلة .. طريقة عمل صابون الغسيل فى دقائق

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صابون الغسيل


طريقة عمل صابون الغسيل فى دقائق، الغسيل وظيفة لا تنتهي أبدًا، سواء كنت تغسل ملابسك بالغسالة في المنزل أو باليد، فهي تتطلب منظفًا، العديد من المنظفات ذات العلامات التجارية جيدة، لكن بعضها يحتوي على مواد كيميائية منخفضة الجودة بشكل مفرط، وهي ليست جيدة للملابس وبشرتك أيضًا، إذا كنت ترغب في إطالة عمر ملابسك، يمكنك صنع صابون الغسيل بنفسك في المنزل.

طريقة صنع الصابون السائل
1 صابون مبشور
1 كوب - بوراكس
1 كوب - صودا غسيل
3 لترات - ماء

كيفية صنع صابون الغسيل
ضع أولاً لترًا من الماء في الإناء.

أضف الآن الصابون المبشور إليه واستمر في التقليب على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

عندما يذوب الصابون ، أضف إليه صودا الغسيل والبوراكس.

استمر في الخلط حتى يذوب.

نسكب المزيج الآن في وعاء كبير ونضيف لهما لترين المتبقيين من الماء.
إذا كنت ترغب في ذلك ، يمكنك أيضًا إضافة الزيت العطري إليه.

اتركه طوال الليل ورجه قبل استخدامه في اليوم التالي.


صابون غسيل للبشرة الحساسة
عند صنع صابون الغسيل في المنزل ولديك بشرة حساسة ، يمكنك تغيير المكونات المستخدمة تعد الصودا والبوراكس من المكونات الأساسية لصنع الصابون ، والتي لا يمكن إزالتها ، ولكن يمكنك استخدام ألواح منفصلة لصابون الغسيل.

نصائح صنع صابون الغسيل
من المهم جدًا استخدام المكونات الصحيحة لصنع الصابون. إذا كانت لديك حساسية من الصابون المعطر ، يمكنك استخدام الصابون مثل العاج والكريستال.
هناك حاجة إلى أواني كبيرة لصنع الصابون.
يعتبر البورق وصودا الغسيل من المكونات الأساسية لصنع الصابون.
يمكن أن يؤثر نوع الماء على النتيجة .

المصدر: elbalad

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