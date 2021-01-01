يؤكد إعلان تشويقي دعم هاتف iQOO Neo 7 بشاشة E5 AMOLED

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صورة الخبر: iQOO Neo 7
iQOO Neo 7

شاركت iQOO إعلان تشويقي أكدت من خلاله على أن هاتف iQOO Neo 7 ينطلق قريباً بشاشة E5 AMOLED، وقدرة بطارية 5000 mAh، مع نظام تبريد سائل.

قدمت vivo مزيد من التفاصيل حول هاتف iQOO Neo 7 المرتقب في عدد من الإعلانات التشويقية التي نشرت مؤخراً على منصة Weibo.

ومن المقررأن ينطلق هاتف iQOO Neo 7 بشاشة E5 AMOLED من سامسونج بحجم 6.78 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، مع شريحة Pro+ لدعم إدارة الطاقة بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع آداء ثابت للإطارات مع تشغيل الألعاب.

كما يضم iQOO Neo 7 مستشعر رئيسي Sony IMX766V بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، وأخرى macro، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 120W، كما يأتي الهاتف بنظام تبريد سائل لدعم رقاقة معالج Dimensity 9000 Plus للعمل بكفاءة أفضل، لذا نترقب الحدث المقرر عقده في 20 من أكتوبر للكشف عن تفاصيل أكثر حول هاتف iQOO Neo 7.

المصدر: بوابه المتميز

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