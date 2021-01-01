يؤكد إعلان تشويقي دعم هاتف iQOO Neo 7 بشاشة E5 AMOLED

شاركت iQOO إعلان تشويقي أكدت من خلاله على أن هاتف iQOO Neo 7 ينطلق قريباً بشاشة E5 AMOLED، وقدرة بطارية 5000 mAh، مع نظام تبريد سائل.
قدمت vivo مزيد من التفاصيل حول هاتف iQOO Neo 7 المرتقب في عدد من الإعلانات التشويقية التي نشرت مؤخراً على منصة Weibo.
ومن المقررأن ينطلق هاتف iQOO Neo 7 بشاشة E5 AMOLED من سامسونج بحجم 6.78 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، مع شريحة Pro+ لدعم إدارة الطاقة بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع آداء ثابت للإطارات مع تشغيل الألعاب.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!