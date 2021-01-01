تكشف HONOR عن أول تابلت لها على الإطلاق في السوق السعودي وهو HONOR Pad 8



HONOR Pad 8 HONOR Pad 8

يأتي مع شاشة العرض الكاملة من HONOR قياس 12 إنش وبدقة 2k، 8 مكبرات صوت مما يوفر للمستخدمين تجربة بصرية وسمعية غامرة.



أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن اقتراب موعد إطلاق تابلت HONOR Pad 8. يعد HONOR Pad 8 أحدث عضو في مجموعة أجهزة HONOR اللوحية في المملكة العربية السعودية. ويقدم تجربة ترفيهية استثنائية مع ميزات ذكية شاملة وتصميم أنيق ومتميز بالإضافة إلى خدمات Google للهاتف. بفضل شاشة العرض الكاملة من HONOR مقاس 12 بوصة ودقة 2K، بالإضافة إلى ثمانية مكبرات صوت المدمجة وميزة التزامن بين عدة شاشات، يرتقي HONOR Pad 8 بمعايير الصناعة لتقديم تجربة بصرية وصوتية لا مثيل لها.



شاشة عرض رائعة بقياس 12 إنش ودقة 2K لتجربة مشاهدة غامرة

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يأتي جهاز HONOR Pad 8 مع شاشة عرض كاملة من HONOR قياس 12 إنش وبدقة 2K، ليقدم بذلك شاشة رائدة في الصناعة بالإضافة إلى نسبة شاشة إلى جسم الهاتف تبلغ 87%، توفر تجربة مشاهدة غامرة.8 مكبرات صوت مع DTS: X ULTRA لتجربة صوتية استثنائيةيقدم HONOR Pad 8 الجديد كلياً تجربة صوتية لا مثيل لها، ويتميز بثمانية مكبرات صوت تم وضعها بشكل متماثل على كلا الجانبين، مما يوفر للمستخدمين مؤثرات صوتية أكثر قوة وتوازناً.مدعوماً بـ DTS: X® Ultra، يوفر HONOR Pad 8 أصواتاً نابضة بالحياة وديناميكية بزاوية 360 درجة لتجربة صوتية غامرة. يتيح هذا الحل الرائد للمستخدمين الاستمتاع بتأثيرات صوتية غامرة على نطاق كامل، من خلال تقديم أصوات عالية واضحة وأصوات متوسطة المدى محسّنة وصوت جهير قوي.تجربة مستخدم ذكية مع ميزة التزامن بين عدة شاشاتغالباً ما يجد المستخدمون الذين يمتلكون أكثر من جهاز ذكي أنفسهم ينقسمون بين نظامين مختلفين ومجزئين ما بين الأجهزة اللوحية للعمل والهواتف الذكية للترفيه. ومع عدم وجود جهاز واحد يدعم بشكلٍ كامل جميع السيناريوهات اليومية للمستخدم، أصبحت قدرة الأجهزة على الاستفادة من نقاط القوة لدى بعضها البعض وإنشاء تجربة موحدة أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى.يأتي HONOR Pad 8 مع واجهة Magic UI 6.1 الأحدث من HONOR والمبنية على نظامi Android TM 12، ويقدم مجموعة من الميزات المحسّنة والمخصصة لتوفير تجربة ذكية للمستخدمين.بالتزامن مع إطلاق HONOR Pad8، سيتم إطلاق تابلت HONOR Pad X8 lite في المملكة العربية السعودية، ويأتي مع حماية العين ونظام نظام Android TM 12.سيتوفر كل من تابلت HONOR Pad 8 و HONOR Pad X8 Lite للطلب المسبق بداية من 20 أكتوبر بسعر رائع وهدايا مجانية.نبذة عن HONORهي علامة تجارية رائدة في مجال الأجهزة الذكية عالمياً. تهدف HONOR إلى خلق منظومة جديدة للحياة الذكية من خلال مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات والخدمات. تتمثل رسالة الشركة في توفير أحدث التقنيات المبتكرة والقائمة على الجهود المكثفة في مجال البحث والتطوير بهدف تمكين كل شخص حول العالم من إنجاز الكثير، عبر تقديم مجموعة واسعة وعالية الجودة من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء عالية الجودة والتي تناسب جميع الميزانيات. تتيح منتجات HONOR العديدة والمبتكرة والجديرة بالثقة من تلبية احتياجات جميع المستخدمين وتحقيق نسختهم الأفضل.