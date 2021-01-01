بهذه الطريقة سيتم تنظيف الحوض الفولاذي في دقائق



تنظيف الحوض الفولاذي تنظيف الحوض الفولاذي

الحوض في المطبخ هو المكان الذي توجد فيه معظم الجراثيم بغض النظر عن مقدار عدم تنظيفها ، تتراكم الأوساخ في الحافة أو الأنبوب، إذا كان الحوض متسخًا يمكن أن تصاب الأطباق بالجراثيم كما يزيد تناول الطعام في هذه الأواني من خطر الإصابة بالإسهال والتسمم الغذائي بالطبع ، تقوم بتنظيف الحوض كل يوم ، ولكن للابتعاد عن الأمراض ، يجب أن تعرف الطريقة الصحيحة لتنظيف الحوض.



كشف موقع هيلثي عن طريقة مذهلة لتنظيف الحوض بشكل أفضل تتمثل فيما يلي :



كيفية تنظيف الحوض

بعد تنظيف أواني العشاء ، نظف الحوض على الفور بصودا الخبز والماء، الآن نظف الحوض بفرشاة نايلون ناعمة إذا كانت صودا الخبز جافة ومتكتلة ، أضف القليل من الماء إليها.

لجعلها خالية من الجراثيم ، اسكب الخل الأبيض على مناديل ورقية وامسح بها الحوض.

جففها الآن بورق مناديل آخر.

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نصائح لتلميع حوض الفولاذضع القليل من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة اشطف الحوض والصنبور جيدًا باستخدام هذا.املأ زجاجة رذاذ بالماء الساخن ورشها على منطقة المغسلة.الآن استمر في المسح بقطعة قماش حتى يلمع الحوض.سيبدو حوضك جديدًا تمامًا.كيف تحافظ علي الحوض جديداستخدم حصيرة مطاطية لإبقاء الحوض يبدو وكأنه جديد في جميع الأوقات هذا سيمنع الخدوش في الحوض.لا تستخدم أبدًا الصوف الصلب لتنظيف الحوض هذا يمكن أن يترك خدوش على الحوض إلى الأبد.لا تترك أبدًا أدوات الصلب أو الحديد على سطح الحوض لفترة طويلة هذا يجعل الحوض أكثر عرضة للصدأ.