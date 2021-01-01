بهذه الطريقة سيتم تنظيف الحوض الفولاذي في دقائق

الحوض في المطبخ هو المكان الذي توجد فيه معظم الجراثيم بغض النظر عن مقدار عدم تنظيفها ، تتراكم الأوساخ في الحافة أو الأنبوب، إذا كان الحوض متسخًا يمكن أن تصاب الأطباق بالجراثيم كما يزيد تناول الطعام في هذه الأواني من خطر الإصابة بالإسهال والتسمم الغذائي بالطبع ، تقوم بتنظيف الحوض كل يوم ، ولكن للابتعاد عن الأمراض ، يجب أن تعرف الطريقة الصحيحة لتنظيف الحوض.
كشف موقع هيلثي عن طريقة مذهلة لتنظيف الحوض بشكل أفضل تتمثل فيما يلي :
كيفية تنظيف الحوض
بعد تنظيف أواني العشاء ، نظف الحوض على الفور بصودا الخبز والماء، الآن نظف الحوض بفرشاة نايلون ناعمة إذا كانت صودا الخبز جافة ومتكتلة ، أضف القليل من الماء إليها.
لجعلها خالية من الجراثيم ، اسكب الخل الأبيض على مناديل ورقية وامسح بها الحوض.
جففها الآن بورق مناديل آخر.
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