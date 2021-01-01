تبدأ شاومي في معاينة MIUI 14 في هواتف Xiaomi 13 و13 Pro

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صورة الخبر: Xiaomi 13 و13 Pro
Xiaomi 13 و13 Pro

تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Xiaomi 13 في حدث يعقد في نوفمبر، ولقد أكدت أحدث التسريبات على أن شاومي تعمل على معاينة تحديث MIUI 14 على هواتف Xiaomi 13 و13 Pro.

شغلت سلسلة Xiaomi 13 عدد من التسريبات خلال الفترة الماضية، ولقد أكدت أحدث التسريبات على خطط شاومي لإطلاق هواتف Xiaomi 13 و13 Pro بالتحديث الجديد من واجهة المستخدم MIUI 14.

ولقد بدأت العملاق الصيني بالفعل في معاينة التحديث الجديد من الواجهة على إصدارات الشركة المرتقبة، على أن يرتكز التحديث الجديد لواجهة المستخدم على نظام تشغيل Android 13.

وتؤكد التسريبات على أن تحديث MIUI 14 يأتي ببعض التغييرات في لغة تصميم الواجهة، مع العديد من التحسينات أيضاً.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سلسلة Xiaomi 13 تأتي برقاقة معالج كوالكوم المرتقبة Snapdragon 8 Gen 2، مع عدد من الترقيات في المواصفات والتكوينات عن الجيل السابق من هواتف شاومي المميزة.

المصدر: بوابه المتميز

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