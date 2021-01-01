تعلن "روس كوسموس" عن رقم قياسي جديد لها في مجال إطلاق صواريخ الفضاء

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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها حققت رقما قياسيا جديدا لها في مجال إطلاق صواريخ الفضاء.



وجاء في بيان صادر عن المؤسسة مؤخرا "نفّذت روسيا 91 عملية إطلاق ناجحة لصواريخ الفضاء خلال أربع سنوات، وهو رقم قياسي جديد بالنسبة لنا".



وأضاف البيان "عمليات إطلاق الصواريخ الناجحة بدأت منذ 4 سنوات، فمنذ أكتوبر 2018 وحتى الآن نفذنا 91 عملية إطلاق ناجحة على التوالي: 43 عملية نفذت من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان، و31 عملية نفذت من قاعدة بليسيتسك الروسية، و9 عمليات من مركز الفضاء في غوايانا الفرنسية، و8 عمليات نفذت من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي".

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وأشار البيان إلى أن 75 من عمليات الإطلاق كانت لصواريخ Soyuz، منها 32 عملية لصواريخ Soyuz-2.1b، و25 عملية لصواريخ Soyuz-2.1a، و5 عمليات لكل نوع من صواريخ Soyuz-FG و Soyuz-ST-B، و4 عمليات لكل نوع من صواريخ Soyuz-2.1v و Soyuz- ST-A، بالإضافة إلى 10 عمليات إطلاق لصواريخ Proton-M، و3 عمليات لصواريخ Angara-A5 و Angara-1.2، و3 عمليات لإطلاق صواريخ Rokot.