تتفقان روسيا والصين على إنشاء محطة علمية قمرية

ستوقع روسيا والصين رسميا عما قريب اتفاقية إنشاء محطة علمية قمرية.
أعلن ذلك الأربعاء 12 أكتوبر رئيس فريق الخبراء الروس، أناتولي بتروكوفيتس في مؤتمر موسكو الـ13 الدولي لدراسة النظام الشمسي. وقال: "إن روسيا والصين وقعتا العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال وضع برنامج إنشاء المحطة الفضائية العلمية، وقد أسفر عمل الفرق المشتركة عن إعداد اتفاقية رسمية رامية إلى تحقيق هذا البرنامج".
وحسب الخبير الروسي فإن العلماء الروس والصينيين قد وضعوا 9 مسارات ذات أولوية للتعاون، وبينها طوبوغرافيا وجيولوجيا القمر وبنية القمر الداخلية والكيمياء ومدار القمر وكذلك إنشاء تلسكوبات قمرية وأجهزة لرصد الأرض والفضاء المكشوف والبحث عن جسيمات المادة المظلمة الخفيفة.
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