أستاذة بميونيخ التقنية تزور الجامعة اليابانية لبحث التعاون العلمي

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استقبل الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الدكتورة باربرا ايرمجارد أستاذة الرياضيات بجامعة ميونخ التقنية بمقر الجامعة المصرية اليابانية في مدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين في البحث العلمى ودعم الصناعة.



وذلك في حضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الاكاديمية والتعليم والدكتور عمرو الطويل عميد كلية هندسة التصميم الابداعى وكل من الدكتور احمد عبدالمنعم والدكتور احمد عجيزة والدكتور محمد ناصف والدكتور مهاب حسام والدكتور سمير المشتولى.



واستعرض رئيس الجامعة خلال اللقاء امكانات الجامعة التعليمية والبحثية وآليات التعاون مع الجهات الصناعية التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي.

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كما أوضح مميزات النموذج الياباني، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم أحدث البرامج الأكاديمية التي تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، كما تستقبل الجامعة سنويًا (100) أستاذ يابانى للتدريس لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا والإشراف العلمى على رساي?ل الماجستير والدكتوراة واجراء البحوث العلمية والتطبيقية المشتركة مع اساتذة الجامعة من المصريين تتراوح ما بين اسبوع ا?لى ثلاثة ا?شهر بتمويل كامل من هيي?ة التعاون الدولى (الجايكا).أعربت الدكتورة باربرا ايرمجارد عن سعادتها بزيارة الجامعة اليابانية وأشادت باستخدام تكنولوجيا متطورة بمعامل الجامعة وباهتمام ادارة الجامعة بتوجيه البحث العلمى لدعم الصناعة.كما اشادت بالمكتبة المركزية بالجامعة وتوفير أحدث المراجع العلمية والكتب والدوريات العلمية للطلاب، كذلك بالبرامج الاكاديمية التي تقدمها الجامعة في أحدث العلوم التي تؤهل الطلاب لوظائف المستقبل. كذلك قامت الدكتورة باربرا ايرمجارد بتقديم عرض عن جامعة ميونيخ التقنية والتى تعد من افضل الجامعات العالمية والالمانية وتم التطرق إلى فرص التعاون العلمى بين الجامعتين.