واتساب يفاجئ مستخدميه بـ5 مميزات جديدة.أبرزها حظر لقطات الشاشة ..

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تقوم شركة «واتساب»، التابعة لشركة «ميتا» الأم، بإضافة مميزات وتحديث الميزات القديمة وإدخال أدوات جديدة باستمرار لتحسين تجربة المستخدم ووفقًا لنصائح تطوير «واتساب بيتا»، ننشر تحديثات تطبيق المراسلة المتوقعة.



وفيما يلي خمس ميزات جديدة لواتساب قادمة في التحديثات التالية يجب أن تعرفها، وفقًا لموقع techjuice.



روابط قابلة للنقر على حالة واتساب

سيسمح تطبيق المراسلة لمستخدمي واتساب بمشاركة روابط إلى مواقعهم وصفحاتهم عبر الحالة، إلى جانب صفحات أخرى مثيرة للاهتمام يجدونها عبر الإنترنت، بينما سيتمكن المشاهدون من النقر ببساطة على الروابط لفتحها.

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