باحثة في الأمن السيبراني: حماية الملكية الفكرية لها دور مهم بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة



الدكتورة نورهان موسي الدكتورة نورهان موسي

شاركت الدكتورة نورهان موسي الباحث في المعهد القومي للملكية الفكرية، في منتدى العالم للملكية الفكرية، حيث تناقش مع بعض الخبراء الدوليين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.



ويعقد المنتدى، في باونكوك بتايلاند، تحت عنون: «حقوق الملكية الفكرية الرقمية في المجال السيبراني، والذي هو حديث الساعة الشاغل للمهتمين بالمجال على الصعيد الدولي في الوقت الراهن، ويشكل تحديا فيما يخص حماية حقوق الملكية الفكرية.



كانت نورهان موسى، قد أكدت أن حماية الملكية الفكرية لها دور مهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تمثل رؤية الدولة لمستقبل مصر. لذا ننتظر في المستقبل القريب خطوات تنفيذ تلك الاستراتيجية ونتائجها التي يجب أن تضع مصر في خريطة الملكية الفكرية في العالم.

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وأشارت إلى أن أهمية حماية الملكية الفكرية تتمثل في كونها تُعد موردًا اقتصاديًا هام يعزز التنافسية الاقتصادية للدول، حيث أن التوسع في الاقتصاد الإبداعي يمكنه مساعدة الاقتصاد على الخروج من الأزمات والركود، وخاصة في ظل ما تعاني منه أغلب دول العالم في الوقت الحالي.وأوضحت أن حماية الملكية الفكرية يسهم في تشجيع الإبداع والابتكار، إذ يؤدي إلى الحفاظ على تلك الحقوق إلى تشجيع الأفراد على مزيد من الإبداع وتسجيل تلك الإبداعات وتطويرها بشكل مستمر وتراكمها فكريا ومعرفياً.