أوبل كروس لاند 2022.. أرخص SUV جديدة من أوبل في السوق المحلي



كروس لاند 2022 كروس لاند 2022

تعتبر سيارة كروس لاند واحدة من أبرز السيارات التي تقدمها شركة المنصور للسيارات باعتبارها وكيلا لسيارات أوبل في مصر، حيث تنتمي السيارة لفئة كروس أوفر وSUV، وهي حاليا أرخص سيارة جديدة تقدمها أوبل في مصر من هذه الفئة.



وتقدم الشركة هذه السيارة بفئتين تم الإعلان عن أحدث قائمة بأسعارهما كالتالي :

- فئة أولى بسعر 520 ألف جنيه.

- فئة ثانية بسعر 550 ألف جنيه.



وتشترك الفئتين السابقتين في نفس المحرك المكون من 3 أسطوانات والمتصل بشاحن توربيني، حيث تبلغ سعة هذا المحرك 1200 سي سي، وقوته 110 حصان وعزمه 205 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

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وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني ESP.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 16 بوصة.- مصابيح LED أمامية.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- سنسور أمامي وخلفي للمساعدة في ركن السيارة.- مرايات جانبية كهربائية.- سنسور مطر.- تكييف هواء يدوي.- شاشة 7 باللمس بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- زجاج داكن جانبي وخلفي.- مثبت سرعة.- ريموت لغلق وفتح أبواب السيارة عن بعد.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- كاميرا خلفية.فئة ثانية:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح خلفية LED.- فرش داخلي من القماش والجلد.- فتحة سقف بانورامية.- نظام لدخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.