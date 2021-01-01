تعرف على بعض أكبر مصانع السيارات في العالم

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المربع نت – منذ دخلت صناعة السيارات في طور جديد، أصبحت صناعة كبيرة لها أصول وقواعد راسخة وثابتة، وساعدت الكثير من الابتكارات الحديثة في رسوخ مكانة قطاع السيارات، فيما ارتفعت وتيرة المنافسة بين الشركات والمُصنعين في هذا القطاع الكبير، وساهم نمو الشركات المُصنعة في جعلها نشاطًا تجاريًا ومن أكثر النشاطات المربحة، وقدمت مساهمات كبيرة في الاقتصاد العالمي من خلال توفير الكثير من فرص العمل الجديدة داخل كل مصنع جديد يتم افتتاحه، لذا يتنافس المُصنعين على توفير أكبر المصانع وأكثرها إنتاجية حول العالم، وخلال السطور التالية نستعرض لكم قائمة أكبر مصانع السيارات في العالم.



أكبر مصانع السيارات في العالم

مصنع فولكس واجن



يعد مصنع العلامة الألمانية فولكس واجن، والواقع بمدينة فولفسبورغ في ألمانيا، أكبر المصانع المتاحة حاليا، والذي يقع على مساحة 6.5 مليون متر مربع، وينتج حوالي 3,800 سيارة يوميًا، وكانت فولكس واجن قد تأسست في عام 1937 وتعمل في 150 دولة من مقرها الرئيسي في فولفسبورغ بألمانيا، وتمتلك الشركة المُصنعة 100 مصنع في 27 دولة.

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مصنع هيوندايفي الترتيب الثاني يأتي مصنع العلامة الكورية هيونداي في أولسان بكوريا الجنوبية، والذي يقع على مساحة 5 مليون متر مربع، وينتج حوالي 5,600 سيارة يوميًا. وتتوفر داخل السوق السعودي بأسطول سيارات متعددة الفئات ما بين (السيدان والاس يو في)، وكانت هيونداي قد تأسست في عام 1967، وبالرغم كونها شركة حديثة الدخول في عالم السيارات نوعًا ما مقارنة بمنافسيها؛ إلا أنها استطاعت أن تحقق نجاحاً باهراً وحققت مبيعات كبيرة منذ تأسيسها وحتى الآن.مصنع مرسيدس بنزيقع مصنع مرسيدس بنز بمدينة زيندلفينغن في ألمانيا، والذي يقع على مساحة 3 مليون متر مربع، وينتج حوالي 850 سيارة يوميًا، وقام بتأسيس الشركة الألماني كارل بنز، والذي قدم أول مركبة تستخدم محرك احتراق ضمن منظومة ذاتية الدفع، ويستحق بذلك لقب “مخترع السيارة”.مصنع تويوتاالسيارات, المربع نتيعد مصنع العملاق الياباني تويوتا الواقع في ولاية كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، أحد أهم مصانع تويوتا حول العالم، والبالغ من العمر 36 عامًا، ويقع على مساحة 750 ألف متر مربع، وينتج حوالي 1,500 سيارة يوميًا، وتعتبر صانعة السيارات اليابانية تويوتا، أكبر مصنع للسيارات في العالم حالياً، وقد تأسست في عام 1937.مصنع بيجومن ضمن قائمة أكبر مصانع السيارات حول العالم، جاء مصنع العلامة الفرنسية بيجو، والذي يقع في مدينة فيجو الفرنسية، ويقع على مساحة 640 ألف متر مربع، وينتج حوالي 1,100 سيارة يوميًا، وتأتي الشركة الفرنسية ضمن مجموعة سيلانتس، وكانت قد تأسست في عام 1810، حيث بدأت بصنع الأدوات ومعدات الطبخ ثم الدراجات، وحصلت على شعار الأسد التجارية في عام 1858، وكانت أول مركبات الشركة عبارة عن دراجة بخارية ثلاثية العجلات صنعت في عام 1889، ثم تبعتها سيارة بمحرك احتراق داخلي في عام 1890.