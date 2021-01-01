أسباب دفعت سيارة فورد اكسبديشن 2022 للتميز في الخليج



فورد اكسبديشن فورد اكسبديشن

المربع نت – سيارة فورد اكسبديشن 2022 واحدة من أفضل سيارات العلامة الأمريكية التي تُقدم مجموعة كبيرة من المزايا لقائدها بفضل ما يمكنها تقديمه من أداء مميز وحلولاً مثالية في جميع الأوقات، مقابل سعر مناسب في الوقت الحالي.



لماذا سيارة فورد اكسبديشن 2022 من بين الأفضل؟

فتمتلك سيارات فورد في السعودية وفي العالم مكانة مميزة بفضل ما تقدمه من طرازات مُجهزة بأحدث التقنيات، فضلاً عن تميزها بتصاميم أنيقة وجريئة تجذب جميع الفئات.



وتنتمي فورد إكسبديشن 2022 إلى فئة الـSUV كاملة الحجم؛ لذلك فتتمتع بجاذبية خاصة في السوق السعودي الذي يحتضن عدد لا حصر له من السيارات في هذه الفئة المفضلة لدى الأغلبية العظمى في الخليج العربي.

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وتتوفر سيارة فورد اكسبديشن في السعودية من خلال وكلائها المحليين شركة توكيلات الجزيرة والناغي للسياراتفي هذا الصدد، يقدم لكم موقع «المربع نت» أهم الأسباب والمزايا التي دفعت سيارة فورد اكسبديشن 2022 للتميز في الخليج.سيارة 3 ×1تجمع سيارة فورد اكسبديشن بين مجموعة كبيرة من المزايا التي دفعتها لتكون واحدة من السيارات المميزة في السعودية والخليج العربي بشكل عام.فمنذ ظهور السيارة الأمريكية في الأسواق عام 1997 لتصبح خليفة فورد برونكو؛ حققت إكسبيديشن نجاحاً كبيراً وملحوظاً على مستوى عالمي لما تقدمه من مزايا تُرضي أكثر من فئة.لعل أبرز تلك المزايا هو أنها سيارة 3 ×1 فهي تُشبع احتياجات أكثر من فئة، ما بين عشاق سيارات الدفع الرباعي أو الباحثين عن سيارات عائلية مريحة، أو الراغبين في امتلاك سياراة على مستوى مميز من التجهيزات الذكية، وجميع هذه المزايا مقابل سعر تنافسي في فئتها.تعد سيارة رياضية متعددة الاستخدامات ومصممة خصيصاً للعائلات الباحثة عن مغامرات ممتعة ورحلات قيادة رائعة لا تنسى، وبسعر منافس مقارنة بالسيارات الأخرى من الفئة نفسها. وجاءت السيارات بمجموعة موسعة من الطرازات المختلفة.خيارات متعددة للمحركبالإضافة إلى ما سبق، توفر السيارة الأمريكية خيارات متعددة للأداء، فعلى الرغم من أن المحرك واحد، مكون من 6 أسطوانات، إلا أن القوة الحصانية تأتي مختلفة.فتختلف القوة الحصانية للمحرك بحسب الفئة وهي كالأتي:محرك 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 375 حصان وعزم 637 نيوتن مترمحرك 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر يولد قوة 400 حصان وعزم 650 نيوتن مترثم محرك Best-in-Class High Output EcoBoost الأفضل ضمن الفئة بقدرة 440 حصاناً وعزم دوران 705 نيوتن متر.تصميم خارجي قوي وعصريوفيما يخص المظهر الخارجي للسيارة، فقد حصلت على مجموعة لمسات فريدة تجمع بين العصرية التي تناسب طرق المدينة، والقوة التي تلائم الصحراء والظروف القاسية، مع اللمسات الأنيقة الفارهة التي تجذب العملاء.وتتوفر السيارة بتصميم مميز يعكس روح السيارة، والذي ظهر بوضوح في الشبك الأمامي من الكروم ، والذي احتل المساحة الأكبر من المقدمة، مع وجود شعار فورد المميز في منتصف الشبك، كما توجد كاميرا أسفل شعار فورد.كما يأتي تصميم المقدمة كأنه متصل بحيث تتداخل المصابيح الأمامية مع الشبك الأمامي الكرومي المميز، والتي تعمل بالكامل بتقنية الـLED.كذلك جاءت بمصابيح ضباب أمامية في الصدام الأمامي، محيط بها الكروم، مع وجود الحساسات الأمامية في الصدام.أما من الجانب، فتوجد مساحات زجاجية كبيرة نظراً لطول السيارة، كما توجد خطوط انسيابية بسيطة تعكس بساطة وفخامة التصميم في فورد إكسبيديشن.بالإضافة إلى ذلك ارتكزت على جنوط بقياس 18 بوصة وحتى 22 بوصة في الفئات الأعلى، كما أن المرايات تعمل كهربائياً بشكل كامل مع تعتيم ذاتي من جهة السائق.ومن الخلف، توجد المصابيح الـLED التي تتصل ببعضها البعض عن طريق خط من الكروم مفحور عليه كلمة إكسبيديشن، مع وجود حساسات في الصدام الخلفي، مع مخرج لعادم السيارة.