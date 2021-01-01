يضرب إعصار الارتفاعات بأسعار سيارات سيات موديل 2022

كشفت شركة كيان إيجيبت، الوكيل المحلي للعلامة الأسبانية سيات، عن قائمة جديدة لأسعار سيارات سيات موديل 2022؛ شهدت كافة فئات طرازاتها زيادات سعرية تفاوتت بين 20 ألف إلى 125 ألف جنيه.
أسعار سيارات سيات إبيزا 2022
حيث بدأت القائمة السعرية بالفئة الأولى من سيارات سيات إبيزا، لتصل إلى 510 آلاف جنيه بعد أن غابت عن القائمة المعلنة لأكثر من أربعة أشهر، بينما قفزت الفئة الثانية بقيمة 90 ألف جنيه ليصل سعرها بعد الزيادة إلى 585 ألف جنيه مقابل 490 ألف سابقاً.
أسعار سيات أرونا موديل 2022
بينما قفزت أسعار سيارات سيات أرونا موديل 2022، للفئة الأولى إلى 570 ألف جنيه بدلاً من 505 آلاف، بفارق سعر 65 ألف جنيه، وصعدت الفئة الثانية إلى سعر 620 ألف جنيه مقابل 540 ألف، بزيادة 80 ألف جنيه.
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