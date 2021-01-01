تعرف على أسعار سيارات JMC البيك أب في مصر..بعد الزيادة..

كشفت شركة توزيع وسائل النقل TVD، الوكيل الحصري للعلامات التجارية JMC في مصر، عن ارتفاع قائمة أسعار سيارات JMC البيك أب ، بقيمة 5 آلاف جنيه، وتتوفر سيارات JMC البيك أب عبر 3 فئات مختلفة داخل الأسواق المصرية.
أسعار سيارات JMC البيك أب
تستعرض” إيجيبت أوتوموتيف ” قائمة أسعار سيارات JMC البيك أب، ونرصدها خلال السطور التالية:
استقرت أسعار سيارات JMC البيك أب 1.5 طن “شاسيه ” بدون تكييف عند 269.900 جنيه دون تغيير.
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