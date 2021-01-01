تعرف على أسعار سيارات JMC البيك أب في مصر..بعد الزيادة..

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كشفت شركة توزيع وسائل النقل TVD، الوكيل الحصري للعلامات التجارية JMC في مصر، عن ارتفاع قائمة أسعار سيارات JMC البيك أب ، بقيمة 5 آلاف جنيه، وتتوفر سيارات JMC البيك أب عبر 3 فئات مختلفة داخل الأسواق المصرية.



أسعار سيارات JMC البيك أب

تستعرض” إيجيبت أوتوموتيف ” قائمة أسعار سيارات JMC البيك أب، ونرصدها خلال السطور التالية:



استقرت أسعار سيارات JMC البيك أب 1.5 طن “شاسيه ” بدون تكييف عند 269.900 جنيه دون تغيير.

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ارتفعت أسعار سيارات JMC البيك أب”صندوق بدون تكييف” بقيمة 274.900 جنيه، مقارنة بـ 269.900 جنيه.قفزت أسعار سيارات JMC البيك أب “صندوق بتكييف ” بنحو 294.900 جنيه، مقابل 289.900 جنيهوتحتوي سيارات JMC البيك أب على مجموعة من التجهيزات ومنها جنوط رياضية، ومصابيح ضباب، وزجاج كهربائي، وشاشة تاتش، وعجلة قيادة باور ستيرينج، وغيرها من التجهيزات الأخرى.