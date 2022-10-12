سعر الذهب في مصر والدول العربية اليوم الأحد 16 أكتوبر



سعر الذهب سعر الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم الأحد 16 أكتوبر في مصر، تعاملات الساعات الأولى، على التراجع الذي سجلته قبل نهاية يوم السبت.



حركة سعر الذهب في مصر

وتراجع سعر الذهب يوم السبت في سوق الصاغة وجاء انخفاضه كالتالي:



عيار 24: 2.25 جنيه.

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عيار 21: 2 جنيه.عيار 18: 1.75 جنيه.الجنيه الذهب: 16 جنيها.أسعار الذهب الآن فى مصر (شراء)عيار 24 : 1277.75 جنيه.عيار 21 : 1118 جنيهًا.عيار 18 : 958.25 جنيه.عيار 14 : 745.25 جنيه.أسعار الذهب الآن في مصر (بيع)عيار 24: 1274.25 جنيه.عيار 21: 1115 جنيها.عيار 18: 955.75 جنيه.عيار 14: 743.25 جنيه.أسعار الجنيه الذهب الآن في مصربلغت أسعار الجنيه الذهب اليوم في سوق الصاغة، نحو 8944 جنيهًا، وهذا السعر غير شامل مصنعية أو ضريبة أو دمغة.أسعار الذهب اليوم في الدول العربية:استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد 16 أكتوبر 2022 في الدول العربية متأثرةً بالإجازة الأسبوعية يومي السبت والأحد للبورصة العالمية وسجلت كالآتي:سعر الذهب اليوم في السعوديةسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 197.97 ريال.سعر الذهب عيار 22 حوالي 181.47 ريال.سعر الذهب عيار 21 عند 173.22 ريال.سعر الذهب عيار 18 إلى 148.48 ريال.سعر الذهب عيار 14 نحو 115.48 ريال.سعر الذهب اليوم في الإماراتسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 نحو 194.10 درهم.سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 177.92 درهم.سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 169.84 درهم.سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 145.57 درهم.سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 113.22 درهم.