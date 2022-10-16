سعر الدولار في البنوك اليوم 16-10-2022 ببداية التعاملات مقابل الجنيه



سعر الدولار سعر الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 16-10-2022 مع مستهل تعاملات البنوك، تزامنًا مع انقضاء العطلة الأسبوعية للسوق المصرفي المصري، يومي الجمعة والسبت، حيث لم يتحرك سعر الصرف داخل البنك المركزي ووصل إلى مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع، ويرصد موقع جريدة المال في التقرير التالي تفاصيل سعر العملة الخضراء في البنوك وفقًا لما ترصده شاشات التداول اللحظية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.



سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي مستوى صرف: 19.63 جنيه للشراء، 19.69 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني قيمة صرف: 19.61 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع.

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