صور ..عرض أكبر مقلاة فى العالم فى متحف بولاية تينيسى الأمريكية..

يبلغ عرض أكبر مقلاة في العالم، ومصنوعة من الحديد الزهر 18 قدمًا وتزن 14.360 رطلاً، وتم صنع المقلاة "من قِبل Lodge Cast Iron، وهي شركة أوانى طهى أمريكية عمرها 126 عامًا، ويمكن مشاهدتها شخصيًا فى متحف" لودج ميوزيم أوف كاست أيرون"، في تينيسى الأمريكية، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.
افتتح المتحف أبوابه للجمهور يوم السبت الماضى، 8 أكتوبر 2022، مقابل رسوم دخول قدرها 10 دولارات.
تصدرت مقلاة لودج العملاقة المصنوعة من الحديد الزهر عناوين الصحف فى يناير بعد أن شوهدت المقلاة على ظهر شاحنة، وأكد المتحف أنه كان ينقل المقلاة إلى الحرم الجامعي قبل اكتمال بناء المتحف.
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