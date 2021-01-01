صور ..عرض أكبر مقلاة فى العالم فى متحف بولاية تينيسى الأمريكية..



أكبر مقلاة فى العالم أكبر مقلاة فى العالم

يبلغ عرض أكبر مقلاة في العالم، ومصنوعة من الحديد الزهر 18 قدمًا وتزن 14.360 رطلاً، وتم صنع المقلاة "من قِبل Lodge Cast Iron، وهي شركة أوانى طهى أمريكية عمرها 126 عامًا، ويمكن مشاهدتها شخصيًا فى متحف" لودج ميوزيم أوف كاست أيرون"، في تينيسى الأمريكية، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.



افتتح المتحف أبوابه للجمهور يوم السبت الماضى، 8 أكتوبر 2022، مقابل رسوم دخول قدرها 10 دولارات.



تصدرت مقلاة لودج العملاقة المصنوعة من الحديد الزهر عناوين الصحف فى يناير بعد أن شوهدت المقلاة على ظهر شاحنة، وأكد المتحف أنه كان ينقل المقلاة إلى الحرم الجامعي قبل اكتمال بناء المتحف.

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وفقًا لبيان صحفى، يمكن للزوار الذين يرغبون فى رؤية أكبر مقلاة من الحديد الزهر فى العالم أثناء تواجدهم فى ولاية تينيسى دخول متحف Lodge Museum of Cast Iron ، هو مفتوح يوميًا ويعمل من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً.ومن جهته قال مايك أوترمان، الرئيس التنفيذي ورئيس Lodge Cast Iron، "بعد سنوات من التطوير، يسعدنا أن نفتتح متحف لودج للحديد هنا في مسقط رأسنا لدعوة الزوار من قريب وبعيد لتجربة تاريخنا وثقافتنا".