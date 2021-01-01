روتين العناية بالبشرة بعد الحلاقة لمظهر مشرق وجذاب..للرجال فقط..

إن العناية بالبشرة لا تختلف سواء كان رجل أو فتاة، وعليهم الأهتمام ببشرتهم، إذا كانوا يرغبون في الحصول على مظهر صحى وأنيق وجذاب، لزيادة في الثقة بالنفس. والعناية بالبشرة للرجل لا يحتاج أشياء كثيرة، فقط عمل روتين يومى للحفاظ على الطبقة الخارجية في حالة جيدة، ويوجد بعض الطرق لحصول الرجل لبشرة صحية ونضرة، وفقاً لموقع" businessinsider".
التطهير
إن الرجال معظمهم يستعملون الصابون ومن المعروف أن الصابون مضر للبشرة بشكل كبير، مما له أثر لجفاف البشرة ويتركها خشنة، وعند غسل الوجه يومياً، يمكن استخدام منظف للبشرة غير الصابون، لجعل البشرة بعد غسل الوجه به زيوت مناسبة للبشرة، وبعض منظفات الوجه لا تكون مزعجة لأنها لا تحتوى على روائح أو صبغات.
كيفية الحلاقة بشكل صحيح
- التأكد من الحلاقة بعد غسل الوجه، مما يؤدى إلى منع دخول البكتيريا الموجودة على الوجه إلى المسام المفتوحة، مما قد يسبب في حدوث ظهور حب الشباب أو تهيج.
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