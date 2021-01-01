روتين العناية بالبشرة بعد الحلاقة لمظهر مشرق وجذاب..للرجال فقط..



كيف تعتنى بالبشرة بعد الحلاقة كيف تعتنى بالبشرة بعد الحلاقة

إن العناية بالبشرة لا تختلف سواء كان رجل أو فتاة، وعليهم الأهتمام ببشرتهم، إذا كانوا يرغبون في الحصول على مظهر صحى وأنيق وجذاب، لزيادة في الثقة بالنفس. والعناية بالبشرة للرجل لا يحتاج أشياء كثيرة، فقط عمل روتين يومى للحفاظ على الطبقة الخارجية في حالة جيدة، ويوجد بعض الطرق لحصول الرجل لبشرة صحية ونضرة، وفقاً لموقع" businessinsider".



التطهير

إن الرجال معظمهم يستعملون الصابون ومن المعروف أن الصابون مضر للبشرة بشكل كبير، مما له أثر لجفاف البشرة ويتركها خشنة، وعند غسل الوجه يومياً، يمكن استخدام منظف للبشرة غير الصابون، لجعل البشرة بعد غسل الوجه به زيوت مناسبة للبشرة، وبعض منظفات الوجه لا تكون مزعجة لأنها لا تحتوى على روائح أو صبغات.



كيفية الحلاقة بشكل صحيح

- التأكد من الحلاقة بعد غسل الوجه، مما يؤدى إلى منع دخول البكتيريا الموجودة على الوجه إلى المسام المفتوحة، مما قد يسبب في حدوث ظهور حب الشباب أو تهيج.

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- يمكن وضع كريم الحلاقة العادى ثم حلق اللحية عن طريق ضربات قصيرة، ويمكن استخدام القليل من الضغط أثناء الحلاقة، ويمكن ترك الشفرة تقوم بالعمل نيابة عنك، وهذا يقلل تهيج الجلد ومن فرص نمو الشعر تحت الجلد.- يجب شطف شفرة الحلاقة بالماء الساخن، قبل التمرير على الوجه مرة أخرى، وبعد الانتهاء يتم التأكد من شطف الوجه بالماء البارد لغلق مسام الوجه، وأى ماكينة حلاقة بها أكثر من شفرة ستؤدى إلى تهيج الوجه.- يجب بعد الانتهاء من عملية الحلاقة وضع بلسم مهدئ الخاص لبعد الحلاقة، وبعذ المنتجات التي تكون بعد الحلاقة تحتوى على الكحول، مما يؤدى إلى جفاف الجلد، ولهذا يمكن استخدام بلسم به صبار ليرطب البشرة.ترطيب البشرةيمكن وضع غسول مرطب للبشرة، للروتين اليومى لجعل البشرة رطبة، ويجعلها أكثر صحة ونضارة، وتحميها من التجاعيد، وبعض الرجال تنسى أن عملية الحلاقة تجفف البشرة بشكل كبير، ولهذا يجب الالتزام بوضع مرطب بعد الحلاقة.