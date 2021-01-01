معلومات هامه عن تمر السكري



التمر السكري التمر السكري

التمر السكري هو تمر ينتمي إلى فصيلة خاصة من أشجار النخيل، وهو ينمو في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، كما أنه من ألذ أنواع التمور وأكثرها جودة في العالم، ويتميز التمر السكري بأن مذاقه حلو لذيذ، ولونه ذهبي مائل إلى البني، وهو ذو قوام مقرمش، ورطب نوعًا ما.



فوائد التمر السكري



يحمل التمر السكري العديد من الفوائد لجسم الإنسان، والتي لا تزال قيد الدراسة، ومن أهمها:

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جعل البشرة مشرقةً، ونضرةً على الدوام، بالإضافة إلى حمايتها من الجفاف.التمر السكري له تأثير مُهدئ على دماغ الإنسان، إذ إنه يجعل الجهاز العصبي يسترخي، وهذا يؤدي إلى في التخفيف من ألم الصداع.تحسين عملية الهضم، والوقاية من الإصابة بالإمساك؛ وذلك لأنه مصدر مميز للألياف الطبيعية.الوقاية من الإصابة بفقر الدم، إذ إن في التمر السكري كمية عالية إلى حد ما من الحديد.تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم، وذلك لأنه التمر السكري يحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية.زيادة نسبة سكر الدم المنخفضة، وهذا الأمر مفيد خاصة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض نسبة السكر في الدم.التمر السكري مميز بخصائص مضادة للأكسدة، وذلك لأنه غني بمركبات الفينول (بالإنجليزية: Phenolic)، ومركبات الفلافونويد (بالإنجليزية: Flavonoid)، والعفص (بالإنجليزية: Tannin)، إذ تحافظ مضادات الأكسدة في التمر السكري على الخلايا في جسم الإنسان من التلف الذي يسببه الإجهاد التأكسدي، وهذا يقلل خطر الإصابة بأمراض مختلفة.منع تساقط الشعر، إذ إن التمر السكري فيه نسب مرتفعة من البروتينات، وعدة عناصر غذائية ضرورية للشعر.تسهيل خسارة الوزن الزائد، فمع أن التمر السكري فيه نسب عالية من السكريات، إلا أنه يحتوي على نسب عالي من الألياف الغذائية التي تساعد على تكبح الشهية.القيمة الغذائية للتمر السكريفي التمر السكري العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، وفيما يلي أهم هذه العناصر مع نسبة كل منها في التمر السكري:السعرات الحرارية: 120 سعرة حرارية.الكربوهيدرات: 27 غرام.البروتين: 1 غرام.البوتاسيوم: 295 مليغرام.الكالسيوم: 10 غرامات.المغنيسيوم: 16 غرام.الحديد: 0.5 غرام.الفسفور: 20 غرام.