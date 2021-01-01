تعلن ناسا رسميًا نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض

أعلنت وكالة ناسا لعلوم الفضاء والتابعة للولايات المتحدة الأمريكية، رسميا نجاح تحويل مسار كويكب في اختبار لحماية الأرض، وفقا لما أفادت به وكالة رويترز.
وأوضح رئيس وكالة ناسا، اليوم الثلاثاء، أن المركبة الفضائية التي جعلتها وكالة الفضاء تصطدم عمدًا بكويكب نجحت في دفع القمر الصخري خارج مداره الطبيعي وهي المرة الأولى التي تغير فيها البشرية حركة جرم سماوي.
وأضاف رئيس وكالة ناسا: أظهرت نتائج ملاحظات التلسكوب التي تم الكشف عنها في بيان لوكالة ناسا أن رحلة اختبار الانتحار لمركبة الفضاء دارت في 26 سبتمبر الماضي حققت هدفها الأساسي، بتغيير اتجاه كويكب من خلال القوة الحركية المطلقة.
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