أكبر كلب في العالم يبلغ من العمر 26 عامًا

تعتبر الكلاب في كثير من البيوت جزءًا من الأسرة، حيث تربطها علاقات قوية مع أعضائها، لدرجة تجعل الأمر مؤثرا جدا عندما يرحل الكلب، لأن أحد الأشياء السيئة لامتلاك كلب هو قصر عمره مقارنة بالبشر.
لكن مالك كلب الماشية الأسترالي، بات جيراجتي، لم يكن مضطرًا للقلق بشأن ذلك مع كلبه المسمى «سكيبي»، والذي أحضره إلى المنزل عندما كان عمره بضعة أسابيع فقط، في عام 1996، أي أنه يبلغ من العمر الآن 26 عامًا، ويعتبر أكبر كلب على قيد الحياة الآن في العالم.
تقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن أكثر كلب عاش على الإطلاق كان اسمه Bluey، في عام 1939، وهو أيضًا كلب ماشية أسترالي عاش 29 عامًا وخمسة أيام، مما يجعله أكبر كلب في العالم بأسره، بحسب موقع buzznicked.
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