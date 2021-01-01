أكبر كلب في العالم يبلغ من العمر 26 عامًا



«سكيبي» «سكيبي»

تعتبر الكلاب في كثير من البيوت جزءًا من الأسرة، حيث تربطها علاقات قوية مع أعضائها، لدرجة تجعل الأمر مؤثرا جدا عندما يرحل الكلب، لأن أحد الأشياء السيئة لامتلاك كلب هو قصر عمره مقارنة بالبشر.



لكن مالك كلب الماشية الأسترالي، بات جيراجتي، لم يكن مضطرًا للقلق بشأن ذلك مع كلبه المسمى «سكيبي»، والذي أحضره إلى المنزل عندما كان عمره بضعة أسابيع فقط، في عام 1996، أي أنه يبلغ من العمر الآن 26 عامًا، ويعتبر أكبر كلب على قيد الحياة الآن في العالم.



تقول موسوعة جينيس للأرقام القياسية أن أكثر كلب عاش على الإطلاق كان اسمه Bluey، في عام 1939، وهو أيضًا كلب ماشية أسترالي عاش 29 عامًا وخمسة أيام، مما يجعله أكبر كلب في العالم بأسره، بحسب موقع buzznicked.

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رغم كبر سنه، يقوم «سكيبي» بمساعدة صديقه البشري في الأعمال المنزلية إلى جانب إدارة المزرعة، لكن مؤخرا قرر مالكه إراحته من المزرعة ليقضي وقته فقط في الاسترخاء والتسكع مع أسرته.عادة، تعيش كلاب الماشية الأسترالية فقط من 12 إلى 15 عامًا، مما يعني أن «سكيبي» قد ضاعف متوسط ??عمر السلالة.يقول مالكه أن سر حياة «سكيبي» الطويلة هو الطعام الذي يأكله بين «طعام كلاب البراندي» المفضل لديه كل صباح وليلة، إلى جانب الحساء الأيرلندي.يفضل «سكيبي» النوم على سرير من القش في المزرعة بدلاً من النوم بالداخل، بينما يبلغ عمر مالكه «بات» 84 عامًا.لا توجد وثائق أو سجلات رسمية تؤكد عمر «سكيبي»، لكن أفراد العائلة يقولون إنهم يتذكرون جيدا أنهم أحضروه إلى المزرعة في التسعينيات. بالإضافة إلى ذلك، قال الجار إنه يتذكر «سكيبي» وهو يطارد سيارتهم عندما انتقل إلى المنطقة منذ أكثر من 20 عامًا.