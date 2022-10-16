تحذير من ارتفاع أمواج البحر المتوسط



ارتفاع أمواج البحر المتوسط ارتفاع أمواج البحر المتوسط



حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب سواحل البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح من 50:60 كيلو متر فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5:3 متر



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، ويسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وحار على جنوب البلاد، لطيفا أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



وتشهد هذه المدن غدا أمطارا خفيفة قد تكون متوسطة م أحيانا بنسبة حدوث 70 ? " السلوم، مطروح، الاسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ".

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وتشهد هذه المدن أمطارا خفيفة صباحا "القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الشرقية، دمياط، مدن القناة، شمال الصعيد"بنسبة حدوث 40?كما حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على القاهرة الكبرى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.ويسود طقس مشمس على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، جنوب الصعيد ويسود طقس غائم جزئى على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.طقس القاهرةوقالت الهيئة: إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف مائلا للبرودة ليلا.كما توقعت أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، نهارا، مائل للبرودة مائلا للبرودة ليلا، وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر نهارا لطيفا مائلا للبرودة ليلا.وتوقعت أيضا أن يسود طقس حار على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد نهارًا، لطيف مائل للبرودة ليلا، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".حالة الطقس غدا الأحد 16-10-2022 في المنوفيةحالة الطقس غدا الأحد 16-10-2022 في جنوب سيناءوفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقَّعة بمختلف المدن درجة الحرارة العظمى ودرجة الحرارة الصغرى:القاهرة الصغرى 21 والعظمى 28العاصمة الإدارية الصغرى 20 والعظمى 276 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 28بنها الصغرى 21 والعظمى 28الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27العلمين الجديدة الصغرى 21 والعظمى 26مطروح الصغرى 19 والعظمى 25سيوة الصغرى 17 والعظمى 28بورسعيد الصغرى 22 العظمى 29الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 28الإسماعيلية الصغرى 19 والعظمى 29السويس الصغرى 20 والعظمى 29شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 31الغردقة الصغرى 24 والعظمى 31الفيوم الصغرى 20 والعظمى 30بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 30المنيا الصغرى 19 والعظمى 31أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31سوهاج الصغرى 20 والعظمى 32الأقصر الصغرى 21 والعظمى 35أسوان الصغرى 22 والعظمى 36