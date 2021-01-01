جامعة عين شمس .. تعلن طرق الدخول على منصة التعلم الإلكتروني



جامعة عين شمس جامعة عين شمس



أعلنت جامعة عين شمس طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني، باستخدام الرقم القومي في خانتي اسم المستخدم وكلمة المرورعلى الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://asu2learn.asu.edu.eg/arts/



رابط الدعم الفني

وأشارت جامعة عين شمس أنه في حالة عدم تمكن الطلاب من الدخول على المنصة، رجاءً الدخول على رابط الدعم الفني واستكمال البيانات المطلوبة، وكتابة المشكلة التي تواجهكم على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:

https://forms.gle/SFuRJ9Fp2CJE4q2F7





وأكدت أدارة الجامعة علي ضرورة إرفاق صورة واضحة لبطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلى صورة كارنيه الكلية.

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ولمعرفة طريقة الدخول على منصة التعلم الإلكتروني للكلية، والتعامل مع المقررات عليها، يمكن الدخول على الرابط التالي: أو من خلال مسح الكود (QR code) التالي:https://bit.ly/ASU2LearnStudentوأطلق محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس في إطار اتفاقية جامعة عين شمس مع منصة كورسيرا Coursera لإتاحة كورسات المنصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، والتي تعد الاولي من نوعها في مصر ، تعلن ادارة تطوير التعليم عن البدء في تشغيل منصات كورسيرا بالكليات.تعد كورسيرا Coursera منصة تعلم رائدة عالميًا تتيح أكثر من 9000 كورس ومساق تعليمي أونلاين مصممة جميعها بطريقة احترافية ومقدمة من أرقي الجامعات والمنظمات الدولية في مختلف المجالات.يمكن الاستفادة من المنصة لتنمية مهارات الطلاب واعضاء هيئة التدريس والتأهيل لسوق العمل من خلال الالتحاق بأي من الكورسات المتاحة على المنصة و الحصول على شهادة إلكترونية معتمدة من الجامعة الدولية المقدمة لهذا الكورس. حيث وقع الاستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مع شركة كورسيرا في بداية هذا العام وتم العمل علي انشاء منصات كورسيرا للكليات ASU2Learn Coursera وإتاحة الدخول علي هذا المنصات من خلال منظومة التعلم الالكتروني للجامعة https://asu2learn.asu.edu.eg/ وتدريب أعضاء وحدات التعلم الالكتروني بالكليات علي إدارة ومتابعة المنصات.هذا وقد تم اعداد دليل ارشادي يوضح للمستخدم كيفية الدخول علي كورسيرا عن طريق الصفحة الرئيسية لمنصة التعلم الالكتروني الخاصة بكل كلية والاستفادة من الكورسات المتاحة على كورسيرا. لتحميل هذا الدليل اضغط هنا.https://ainshamsedu-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/esa_elearning_asu_edu_eg/ETN1fGMaUwpMoyWlGhlJU7gB5EVatzIpIhSkUPqENru2zw?e=c7O9gx