التعليم تتحرك .. مدرسة خاصة تجبر الأهالي على دفع 1000 جنيه زيادة بالمصاريف

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استغاث عدد من أولياء الأمور عبر جروب “حوار مجتمعي تربوي” على تطبيق واتس اب الذي يضم عددا من قيادات الوزارة وأولياء الأمور - بـ وزارة التربية والتعليم.



وشكا أولياء الأمور من قيام إحدى المدارس الخاصة بفرض دفع مبلغ 1000 جنيه زيادة على المصروفات، نظير شراء البوكليت الخاص بالمدرسة.

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وأكد أولياء الأمور أن سعر هذا البوكليت غالٍ جدا على عدد أوراقه التي لا تتعدى 100 ورقة، مشيرين إلى أنه في العام الماضي كان سعر البوكليت 200 جنيه فقط.وعلى الفور، تفاعلت إيمان صبري، مسئول التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، مع الاستغاثة وردت على نفس الجروب قائلة: “ما فعلته المدرسة الخاصة مخالف للقرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس الخاصة”.وطالبت إيمان صبري بإرسال اسم المدرسة الخاصة لها لإرسال لجنة للتحقق من هذا الأمر فورا ومحاسبة المخالفين في حالة ثبوت المخالفة.مصروفات المدارس الخاصةوأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه ستتم متابعة التزام المدارس الخاصة والمدارس الدولية بـ مصروفات 2023 القانونية، والكثافات المقررة وتدريس المواد القومية خلال العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.وقال وزير التربية والتعليم، خلال خطاب رسمي أرسله لمديريات التربية والتعليم: “سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال من تثبت مخالفته لتعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الخاصة والدولية”.كما شدد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على أن قرار الوزارة المتعلق بعدد أقساط مصروفات المدارس الخاصة ملزم لجميع المدارس الخاصة، مطالبا أي أسرة برصد مخالفة لمدرسة خاصة التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص بالوزارة وسيتم تشكيل لجنة للمعاينة.وأوضح الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أن إدارة التعليم الخاص بالوزارة ستشكل لجنة لفحص شكوى أولياء الأمور من المدارس الخاصة التي لا تلتزم بعدد أقساط المصروفات، لافتا إلى أن العقوبة تبدأ من إنذار وتصل إلى الإغلاق.زيادات مصروفات المدارس الخاصة 2023المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه: تزيد مصروفاتها بنسبة 25%.المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه لأقل من 3000: تزيد مصروفاتها بنسبة 20%.المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه لأقل من 5000 جنيه: تزيد مصروفاتها بنسبة 15%.المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه لأقل من 10000 جنيه: تزيد مصروفاتها بنسبة 10%.المدارس التي تبلغ مصروفات التعليم بها من 10000 جنيه فأكثر: تزيد مصروفاتها بنسبة 7%.تقسيط مصروفات المدارس الخاصة 2023أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية سداد مصروفات المدارس الخاصة 2023 على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي).وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه تحصيل القسط الأول من مصروفات المدارس الخاصة 2023 بدأ من أول سبتمبر الجاري، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.مشروع حوكمة المدارس الخاصةأعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تُعد لمشروع كبير حول حوكمة التعليم الخاص.وقال وزير التربية والتعليم، إنه سيتم وضع ضوابط واضحة لعملية ترخيص المدارس الخاصة وتصنيف المدارس.وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير العملية التعليمية.