فيديو .. حريق ضخم في سجن يضم معتقلين سياسيين في إيران



حريق ضخم في سجن حريق ضخم في سجن



أفادت وسائل إعلام محلية في إيران السبت، باشتعال النيران في سجن إيفين بالعاصمة الإيرانية طهران والذي يضم سجناء سياسيين، مشيرة إلى سماع دوي إطلاق نار وصفارات إنذار.



ونشرت قناة "إيران انترناشيونال"، مقطع فيديو يرصد تصاعد الدخان من سجن إيفين في طهران، حيث يحتجز المعارضين والمعتقلين السياسيين.



مقاطع فيديو لدخان متصاعد من سجن إيفين بطهران وأصوات صفارات الإنذار، وتحرك مجموعة من الدراجات النارية التابعة لقوات الأمن باتجاه إيفين.#احتجاجات_إيران pic.twitter.com/MEygSt662R

قد يعجبك أيضا...

وأظهرت المقاطع المتداولة حريق ضخم بمبنى السجن، مع أصوات صفارات الإنذار وطلقات نارية، فيما تحركت مجموعة من رجال الأمن الإيراني باتجاه سجن إيفين.وأفاد شهود عيان بوجود حالة من الفوضى، وسماع دوي إطلاق نار من داخل السجن، فيما أشارت تقارير إلى هروب بعض حراس السجن جراء الأحداث.يأتي ذلك مع استمرار الاحتجاجات في إيران للأسبوع الرابع على التوالي، تنديدا بوفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) أثناء احتجازها من قبل شرطة الأخلاق في سبتمبر الماضي.وحسب تقارير حقوقية، لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم، جراء حملة القمع التي يشنها النظام الإيراني في البلاد.وفي وقت سابق، وصف المرشد الإيراني علي خامنئي الاحتجاجات المعارضة بـ"أعمال شغب يحرض عليها العدو"، معتبرا أن هذه الاحتجاجات ليست "عفوية وداخلية".ووصف خامنئي الاحتجاجات بأنها من عمل "الأعداء المنفعلين" لوقف تقدم إيران وتطورها.من جانبه، حث جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إيران على وقف قمع المحتجين والإفراج عن الذين تم اعتقالهم في الأسابيع الأخيرة.https://twitter.com/i/status/1581354559364268032