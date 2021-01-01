اشتباكات عنيفة بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في الضفة الغربية

اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم السبت، بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في نابلس والخليل بـ الضفة الغربية.
ففي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات إسرائيلية في مخيم العروب شمال الخليل، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال المواجهات المتواصلة مع الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.
واشتدت المواجهات عند مدخل بيتا جنوب نابلس، وأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة.، وفقا لموقع روسيا اليوم.
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