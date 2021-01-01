طريقة تحضير الكاتشب في المنزل



الكاتشب الكاتشب





يعد كاتشب الطماطم هو صلصة تستخدم كبهارات ويعزز مذاق بعض الأطعمة عند إضافته، ويعتقد البعض أن الكاتشب غير ضار ولكن في الحقيقة هذه الصلصة مليئة بالمواد الحافظة والمواد الكيميائية والسكر، والإفراط في استخدام الكاتشب لفترة طويلة يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية وهذا يشمل مرض السكري والسمنة.





لذا نقدم لك فى هذا التقرير أضرار تناول الكاتشب وفقا لموقع هيلثى..

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ومن أضرار الكاتشب التي تعود إلي الجسم:1-تفاعلات الحساسيةالطماطم غنية بالهيستامين وهذه هي المركبات التي تنشط إشارات جهاز المناعة لمهاجمة التهديدات الخارجية. ويؤدي تناول الكاتشب الغني بهذا المركب إلى تطور الطفح الجلدي كما أنه يسبب الحساسية لبعض الناس.2-إسهالالطماطم النيئة عرضة للتلوث بالسالمونيلا التي تسبب الإسهال، أولئك الذين يعانون من عدم تحمل الطماطم هم أكثر عرضة لمشاكل الهضم.3-حصوات الكلىتشير الدراسات إلى أن تناول الكاتشب بكميات زائدة يمكن أن يتسبب في تكون حصوات الكلى نظرًا لأن الطماطم غنية بالأكسالات والكالسيوم.فلا يمكن تكسيرها بسهولة إذا كنت تستهلك كميات كبيرة من هذه العناصر الغذائية ثم تتراكم العناصر الغذائية الإضافية في الجسم وربما تؤدي إلى تكوين حصوات الكلى.لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة الكاتشب بطريقة آمنة وصحية:المقادير :- 5 ملاعق كبيرة الحجم من معجون الطماطم- 3 ملاعق كبيرة الحجم من السكر.- 1 ملعقة كبيرة ملح.- ¼ كوب ماء.- ½ كوب خل أبيض- 1ملعقه صغيره بصل بودر- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودر- 1 ملعقة صغيرة ونصف من النشا.- 1 ملعقة كبيرة فلفل حار.( اختياري)- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.طريقة التحضير :- اخلطي جميع المقادير جميعها مع بعضها البعض، بدون النشا- ضعيها في قِدر على النار وابدئي في تحريكها جيدًا حتى تلاحظين بدء الغليان. نذوب النشا مع معلقتين ماء ونضيفهم مع التقليب- ارفعي القِدر من على النار واتركي الكاتشب ليبرد ثم ضعيه في زجاجة مخصصة للكاتشب.أضرار الكاتشب المعلب الجاهز :- الكاتشب ليس مصنوعًا من الطماطم الطازجة كما يظن البعض، فهو مصنوع من مادة تُسمى معجون الطماطم وهي مادة كيميائيّة شديدةالخطورة على المستوى التراكمي في جسم الإنسان.- الربع من عبوة أو زجاجة الكاتشب يتكون من السكر الصناعي، وهو ما يزيد نسبة الكوليسترول في الدم مما يزيد أمراض السكريوالقلب.- الزجاجة الواحدة غنية جدًا بزيت الفركتوز المسبب الأعلى لأمراض القلب والسكري.- الكاتشب يزيد من ظاهرة انحباس الماء في جسم الإنسان لأنّه يزيد من نسبة الصوديوم في الجسم والتي تسبب خطورة بالغة على كفاءةعمل الكليتين.