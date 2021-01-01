أسباب تورم القدمين بشكل مفاجئ



تورم القدمين تورم القدمين



تورم القدمين مشكلة شائعة تواجه البعض بشكل مفاجئ، وقد يكون الجلوس لساعات طويلة سببًا في ذلك التورم، وقد يحدث لعدة أسباب أخرى، تتراوح من الاعتلال العصبي إلى الحمل، حيث تصبح شائعة لدى النساء الحوامل، وفقًا لـ تايمز ناو.









الوذمة المكتسبة أو المحيطية

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تعتبر الوذمة - أحد أكثر أسباب تورم القدمين شيوعًا بعد الجلوس، وهي الحالة التي تتجمع فيها السوائل في القدمين بسبب الجاذبية، وقد تتطور في أي عمر، وتعد الرحلات الجوية من أكثر الأماكن شيوعًا التي يصاب فيها المرء بـ تورم الكاحل.صمامات الوريد المتسربةتعمل الأوردة داخل الساق ضد الجاذبية، ولهذا السبب توجد صمامات داخل الوريد، بمجرد أن تتعطل هذه الصمامات، يمكن أن يسبب ذلك تراكم السوائل في القدمين، مما يؤدي في النهاية إلى التورم.الاعتلال العصبيفي هذه الحالة، لا تعمل الأعصاب الصغيرة في القدم بشكل صحيح مما يترتب عليها تورم القدمين، هذه الحالة تشبه إلى حد كبير الوذمة المكتسبة.كثرة السوائل في الجسمهناك بعض الحالات الصحية مثل أمراض الكلى أو القلب، تتسبب في تراكم السوائل في الجسم، حيث يتم سحب هذه السوائل عن طريق الجاذبية، مما يؤدي في النهاية إلى تراكم السوائل في الساق، مما يسبب التورم.الحملوهو من أكثر الأسباب الشائعة لتورم القدمين، وقد يكون هذا بسبب التغيرات الهرمونية في الجسم أو أن الكثير من الحوامل يصبن بالدوالي، فضلًا عن أن الحركة القليلة خلال فترة الحمل؛ تسبب تورم القدمين.