دراسة .. هل اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

حذرت دراسة جديدة من كون تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية مثل اللحوم الحمراء، قد يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية.
علاقة تناول اللحوم الحمراء بالإصابة بـ السكتة الدماغية
وتقول الدراسة التي أجريت بواسطة باحثين من جامعة هارفارد، إن الرجال الذين يتنولون أكثر من وجبتين من اللحوم الحمراء يوميًا، يكونوا أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن انسداد الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وذلك مقارنة بأولئك الذين تناولوا نحو ثلث الوجبة كل يوم.
ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر قدر من الدجاج بشكل يومي تقل لديهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13%، وذلك بمقارنة بأولئك الذين تناولوا حصة واحدة يوميًا من اللحوم الحمراء.
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