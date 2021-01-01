دراسة .. هل اللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟



اللحوم الحمراء اللحوم الحمراء



حذرت دراسة جديدة من كون تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية مثل اللحوم الحمراء، قد يسبب الإصابة بالسكتة الدماغية.



علاقة تناول اللحوم الحمراء بالإصابة بـ السكتة الدماغية

وتقول الدراسة التي أجريت بواسطة باحثين من جامعة هارفارد، إن الرجال الذين يتنولون أكثر من وجبتين من اللحوم الحمراء يوميًا، يكونوا أكثر عرضة بنسبة 28% للإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن انسداد الأوعية الدموية التي تغذي الدماغ، وذلك مقارنة بأولئك الذين تناولوا نحو ثلث الوجبة كل يوم.



ووجدت الدراسة، أن الأشخاص الذين تناولوا أكبر قدر من الدجاج بشكل يومي تقل لديهم مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 13%، وذلك بمقارنة بأولئك الذين تناولوا حصة واحدة يوميًا من اللحوم الحمراء.

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ويشير الخبراء، إلى أن تناول البروتينات الأخرى، مثل المكسرات، الأسماك، بمعدل وجبة كل يوم، مع تقليل تناول اللحوم الحمراء، يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.ما علامات وأعراض السكتة الدماغية؟السكتة الدماغية، مرض يؤثر في الشرايين الدماغ، ويحدث نتيجة خلل مفاجئ في إمداد الدماغ بالدم، وغالبًا ما يكون بسبب انسداد او انفجار مفاجئ لأحد شرايين الدماغ، ويكون ذلك المرض أكثر شيوعًا عند كبار السن.تتمثل أعراض وعلامات السكتة الدماغية شلل أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، مشاكل في الرؤية، صعوبة في المشي، والسكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة، والعلاج الفوري لتلك الحالة، يمكن أن يقلل الإجراء المبكر من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى.