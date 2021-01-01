أضرار الشاشات .. تعرف على كيفية المحافظة على صحة عينك

مع التطور الرقمي الذي نعيشه، أصبحنا نستخدم الشاشات لكل شيء، لمتابعة العمل واللعب ومواكبة الأخبار وحتى لممارسة التمارين الرياضية، مما يؤثر على صحة أعيننا تشعر، مثل الرؤية المشوشة، وألم في العين.
ويُعرف إجهاد العين من الشاشات الرقمية عادةً باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر أو إجهاد العين الرقمي، وتشمل الأعراض المترتبة على ذلك، وجود جفاف في العين، ودموع العيون، واحمرار وحكة.
وفقًا لعدد من الخبراء، فإن رمش العين كثيرًا خلال النهار ينتشر بالتساوي على العينين، مما يمنعهما من الجفاف والتهيج، لكن الباحثين وجدوا أن الناس يرمشون أقل من النصف عندما يقرؤون أو يشاهدون أو يلعبون على الشاشات.
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