أضرار الشاشات .. تعرف على كيفية المحافظة على صحة عينك



المحافظة على صحة عينك المحافظة على صحة عينك



مع التطور الرقمي الذي نعيشه، أصبحنا نستخدم الشاشات لكل شيء، لمتابعة العمل واللعب ومواكبة الأخبار وحتى لممارسة التمارين الرياضية، مما يؤثر على صحة أعيننا تشعر، مثل الرؤية المشوشة، وألم في العين.



ويُعرف إجهاد العين من الشاشات الرقمية عادةً باسم متلازمة رؤية الكمبيوتر أو إجهاد العين الرقمي، وتشمل الأعراض المترتبة على ذلك، وجود جفاف في العين، ودموع العيون، واحمرار وحكة.



وفقًا لعدد من الخبراء، فإن رمش العين كثيرًا خلال النهار ينتشر بالتساوي على العينين، مما يمنعهما من الجفاف والتهيج، لكن الباحثين وجدوا أن الناس يرمشون أقل من النصف عندما يقرؤون أو يشاهدون أو يلعبون على الشاشات.

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كيف تحافظ على عينك من الإجهاد؟ونقدم لكم بعض الإجراءات التي يمكن أن تساعدك حياتك في التقليل من إجهاد عينك، وأهم تلك النصائح، هو أخذ أكبر عدد ممكن من فترات الراحة للنظر بعيدًا عن الشاشات، أي أنه كل 20 دقيقة يجب أن تركز على شيء يبعد مسافة 20 قدمًا، ولمدة 20 ثانية على الأقل.وحافظ على مسافة مناسبة بينك وبين الشاشة، حيث يقول الخبراء أنه يجب وضع الشاشة على مسافة 25 بوصة على الأقل أو مسافة ذراع من الوجه لتقليل الضغط على عينيك، وتأكد من ضبط إعدادات الشاشة، وذلك لتغيير سطوع الشاشة، بحيث تنبعث كمية أقل من الضوء الأزرق من الشاشة.كما ينصح الخبراء، بـ ارتداء العدسات اللاصقة دائمًا أو النظارات اللاصقة المضادة للضوء الأزرق الضار الناجم من الشاشات، وذلك للحفاظ على صحة عينك.