أغربها لون البراز .. أعراض سرطان الكبد

يعد سرطان الكبد من أخطر أنواع الأمراض التى تصيب الإنسان خاصة أنه يصيب مركز تنقية السموم فى الجسم مما يتسبب فى المعاناة من مشكلات عديدة فى مختلف الأعضاء الأخرى.
معظم الأشخاص المصابين بمرض سرطان الكبد ليس لديهم علامات وأعراض في المراحل المبكرة لذا من المهم الانتباه لأى عرض من أعراض سرطان الكبد لمنع انتشار المرض بشكل أكبر مما هو عليه.
نعرض لكم أهم أعراض سرطان الكبد وفقا لما جاء فى موقع “mayoclinic” .
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