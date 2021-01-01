دار الإفتاء تحذر .. من التشويش على المصلي والمزاح من أجل الضحك



التشويش على المصلي التشويش على المصلي



حكم التشويش على المصلي والمزاح من أجل الضحك، أمر يفعله بعض الشباب ولا يعلمون أنه من الأمور المحرمة والتي لا ينبغي للمسلم أبدا أن يقدم عليها لأن فيها انتهاك لحرمة المصلي والصلاة، وعن هذه المشكلة نوضح حكم التشويش على المصلي أثناء الصلاة.







حكم التشويش على المصلي

وعن حكم التشويش على المصلي أثناء الصلاة، استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤال عن حكم التشويش على المصلي بهدف المزاح والهزار والضحك وهل هذا الفعل محرم شرعا وفاعلها يكون مرتكب ذنب؟

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وأجابت دار الإفتاء، عن حكم التشويش على المصلي أثناء الصلاة، بأن التشويش على المصلي أثناء صلاته بنحو إضحاكه وما شابه ذلك حرام شرعًا؛ ومن يفعل ذلك يكون آثمًا.قدسية الصلاةوأضافت دار الإفتاء أن الصلاة هي ركن من أركان الإسلام ، وهي عماد الدين، وللصلاة قدسية وحرمة لا ينبغي إقتحامها أبدا.وأوضحت، دار الإفتاء، أن الصلاة هي مناجاة بين العبد والله سبحانه وتعالى ، وعند الدخول في الصلاة لابد على المسلم أن يكون في خشوع وتضرع تام ولا ينشغل بغيره ولا يحاول غيره التشويش عليه.واستشهدت دار الإفتاء، بقوله تعالى {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2]. ولذلك حرم الإسلام أي شيء من شأنه التشويش على المصلي مما يؤثر على الخشوع في الصلاة، سواء من داخل الصلاة، أو من خارجها.وأكدت أنه لا يصح من مسلم أن يقتحم حرمة الصلاة وقدسيتها بإضحاك المصلي أو نحو هذا؛ لما في ذلك من الإثم العظيم. ولم يفرق الفقهاء بين ما إذا كان التشويش على المصلي بطاعة أو معصية، فنصوا على منعه وحرمته إذا كان بطاعة، ففعله بنحو إضحاك المصلي أشد حرمة.هيئة الركوع في الصلاةوعن هيئة الركوع في الصلاة، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الركوع ركن من أركان الصلاة وهو الهيئة الذى تلى القيام، مشيرًا إلى أن أقل هيئة للركوع هو أن يصل الإنسان معتدل الخلقه بكفيه لى ركبتيه.وأوضح «ممدوح» أن حد الكمال فى هيئة الركوع بأن يكون ظهر المسلم عند الانحناء فى الصلاة مستوى كالصفيحة، وألا تكون ساقية منحنية وأن يكون متمكنًا بالإمساك بركبتيه.