تعليق برونو سافيو على أزمته مع الاتحاد البوليفي

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صورة الخبر: برونو سافيو
برونو سافيو



نشر برونو سافيو صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر سافيو من المباراة السابقة للقلعة الحمراء مع الاتحاد المنستيري ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

وعلق مارسيلو هاسينتوفيل رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد البوليفي لكرة القدم، على رفض البرازيلي برونو سافيو، مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، حضور التحقيق معه بشأن واقعة اعتدائه على حكم بالدوري البوليفي.

وقال هاسينتوفيل في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "سافيو لم يخضع للتحقيق، ولم يبلغنا عن السبب، لكننا لن نعاقبه على ذلك، سنعاقبه فقط إذا ثبت اعتدائه على الحكم".


وأضاف: "لا يوجد موعد محدد حتى الآن، للإعلان عن عقوبة سافيو".

المصدر: elbalad

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