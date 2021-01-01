الوزارة تنفي .. تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات هذا الأسبوع



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



تعطيل الدراسة في المدارس الأسبوع الجاري بسبب التقلبات الجوية في مصر .. خبرا تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن مدى صحته، بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن التقلبات الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.



ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أنها لم تصدر أي قرار ينص على تعطيل الدراسة في المدارس الأسبوع الجاري بسبب التقلبات الجوية.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه في أوقات سوء الأحوال الجوية، يتم ترك مسئولية اتخاذ تعطيل الدراسة في المدارس لكل محافظ في محافظته وفقا للظروف الموجودة في محافظته.

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وبخصوص تعطيل الدراسة في الجامعات، قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي أنه لم يصدر اي قرار يخص تعطيل الدراسة في الجامعات بسبب التقلبات الجوية ، مشيرا الى انه يكون لكل رئيس جامعة الحرية في اتخاذ القرار الخاص بشأن حسم امر تعطيل الدراسة في جامعته من عدمه وفقا لما يراه مناسبا للحفاظ على سلامة الطلاب والأساتذة في حالة سوء الأحوال الجوية.وحتى هذه اللحظة لم يعلن أي محافظ او رئيس جامعة عن صدور قرار تعطيل الدراسة بسبب التقلبات الجوية ، حيث تنتظم الدراسة بشكل طبيعي حتى الان نظرا لعدم وجود اي تقلبات جرية خطيرة في مصر حتى الآن.تقلبات جوية وأمطاروكانت قد كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، مؤكدة أن هناك تقلبات جوية تبدأ اليوم السبت.وأضافت الدكتورة منار غانم، فى مداخلة هاتفية على قناة dmc، أن بداية من اليوم السبت سنبدأ نتأثر بوجود منخفض جوى على ارتفاع خمسة كيلو من سطح الأرض، موضحة أن فصل الخريف معروف بالتقلبات الجوية.وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن من المتوقع أن تسقط الأمطار على المناطق الساحلية وستكون أمطار متوسطة، مستدركة أن أكثر المحافظات المتأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوى هى المناطق المطلة على البحر المتوسط.وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الحالة الجوية مستمرة حتى الإثنين القادم ومستمرين فى التقلبات الجوية وسيكون هناك انخفاض طفيف فى درجات الحرارة مع وجود نشاط رياح.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة طقس اليوم، السبت، سوف تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا .حالة طقس اليوموبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، حول طقس اليوم، فإنه من المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار من مساء السبت على السواحل الشمالية الغربية وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ليلا.وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال طقس اليوم، بمنخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط، يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على توفر الرطوبة، وتكون سحب رعدية تؤدي إلى سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال طقس اليوم، القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة، والتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، وتجنب الأماكن التي فيها تجمعات مياه أمطار .وتنصح هيئة الأرصاد أيضا، خلال طقس اليوم، تجنب ملامسمة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربائية، وشددت على عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهزة كهربائية.