الإفتاء تنصح .. كيف أتوقف عن النظر للمحرمات

كيف أتوقف عن النظر للمحرمات .. الامتناع عن النظر للمحرمات ، أمر يحتاج إلى كثير من قهر النفس وترويضها بشكل يمكن معه التحكم في هذه المعصية التي تأكل من حسنات الإنسان دون أن يدري ، فيأتي يوم القيامة بلا حسنات ، وغض البصر من علامات قوة الإيمان عند الإنسان وعدم قدرة الشيطان على السيطر عليك .
وفي هذا الصدد، أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن التوبة باللسان مع عزم القلب على العودة إلى المعصية فهى مرفوضة، بل تعتبر هى نفسها معصية.
أوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال يقول صاحبه " كل ما أ قلع عن النظر للحرام، وأعاهد الله ،أعود للمعصية وأشعر بالضيق والندم كثيرا ، ماذا أفعل "؟ ، أنه إن صدقت التوبة النصوح ثم لعب الشيطان بالإنسان فأوقعه فى هذه المعصية أو فى غيرها، دون أن يكون هو ناويا لها ومخططا وعازما عليها، ثم تاب قبل الله توبته.وأضافت الإفتاء أن من يرتكب ذنبا ثم يتوب يقبل الله توبته إذا كانت نصوحا، أى خالصة لوجه الله صادرة من القلب، يصحبها ندم على ما فات وعزم أكيد على عدم العود إلى المعصية، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى? رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ".
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