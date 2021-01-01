نهائي البطولة العربية للسلة .. موعد مباراة الأهلي والكويت

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يلتقي الفريق الأول لرجال السلة بالنادي الأهلي مع نظيره الكويت الكويتي، اليوم السبت، في نهائي البطولة العربية للأندية رقم 34، والتي تستضيفها الكويت.



موعد مباراة الأهلي والكويت الكويتي والقنوات الناقلة:

تقام مباراة الأهلي والكويت الكويتي في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قناتي الكويت الرياضية ودبي الرياضية.

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مشواره الأهلي في البطولة العربية:استهل الأهلي مشواره في البطولة العربية لكرة السلة، بالفوز على فريق الميناء اليمني بنتيجة (132-53)، ثم تغلب على الغرافة القطري بنتيجة (108-59)، وانتصر على الرياضي اللبناني بنتيجة (88-71)، ليتصدر مجموعته في البطولة العربية، ويصعد إلى دور الـ 16.فاز الأهلي على أهلي حلب السوري بنتيجة (87-76) في دور الـ 16، ثم واصل عروضه الرائعة، بتخطي الجهراء الكويتي بنتيجة (93- 54) في ربع النهائي.وحقق الأهلي فوزا صعبا على كاظمة الكويتي بنتيجة (95-91)، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة.ويطمح الأهلي بقيادة مديره الفني الإسباني أوجستي بوش، فيالاحتفاظ بلقب البطولة العربية للموسم الثاني للتولي، حيث حصد لقب النسخة الماضية بعد الفوز على الكويت الكويتي بنتيجة ( 78-66)قائمة الأهلي في البطولة العربية:سيف سمير، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمر طارق، أحمد مهيب، عمرو زهران، عمر عزب، مروان سرحان، أحمد إسماعيل، مؤمن طارق خيري، عبد الله ناصر، مايكل فاكوادي، والتر هودج.