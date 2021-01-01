حالة الطقس .. الأرصاد: موجة الأمطار مستمرة على البلاد حتى الثلاثاء المقبل

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قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الأمطار مستمرة على البلاد حتى منتصف الأسبوع الجاري، تحديدا حتى يوم الثلاثاء المقبل، تكون ذروتها مساء اليوم السبت، لتنحصر حدتها مع صباح غدا الأحد وبعد غد الاثنين.



منخفض جوي يضرب البلاد

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فإن البلاد تتأثر خلال طقس اليوم، بمنخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط، يتسبب في حالة من عدم الاستقرار، يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على توفر الرطوبة، وتكون سحب رعدية تؤدي إلى سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.



حالة الطقس في مصر

من المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار، خلال طقس اليوم، مع ساعات المساء على السواحل الشمالية الغربية وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ليلا.

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ومتوقع خلال طقس اليوم، أن تكون الأمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحرى، تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون رعدية .ويشهد طقس اليوم، نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.أما بالنسبة لتفاصيل الأجواء خلال حالة طقس اليوم، فمن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد .أما عن المحافظات المعنية بسقوط الأمطار تحديدا خلال طقس اليوم، هم ( السلوم ومطروح والإسكندرية و البحيرة وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقاهرة الكبرى ).حالة الطقس وخريطة الأمطاروعن خريطة سقوط الأمطار خلال الأيام القادمة، المتوقع استمرارها حتى منتصف الأسبوع، يوم الثلاثاء المقبل، تكون كالتالي:- طقس غدا الأحد: تكون الأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد.- طقس الاثنين: تكون الأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد.- طقس الثلاثاء: تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، بعض الإرشادات العامة للمواطنين التحذيرية خلال طقس اليوم، والموجة الغير مستقرة المنتظر أن تشهدها البلاد خلال الساعات القليلة القادمة.وتنصح هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، خلال طقس اليوم، القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة، والتأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر، وتجنب الأماكن التي فيها تجمعات مياه أمطار .وتنصح هيئة الأرصاد أيضا، خلال طقس اليوم، تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربائية، وشددت على عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهزة كهربائية.وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم، كالتالي:القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 22 درجةالسواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجةجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 24 درجةشمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 20 درجةجنوب الصعيد 35 للعظمى والصغرى 22 درجة