التعليم تكشف السبب .. تحويل عدد من المدارس التجارية لسياحة وفنادق

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شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في جلسة مائدة مستديرة مشتركة لإطلاق مبادرة إنشاء أول مجلس مهارات قطاعي (Sector Skills Council) في قطاع السياحة في مصر.



حضر الاجتماع الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، الذي شرح خلال كلمته الافتتاحية جهود وزارة التربية والتعليم لإصلاح منظومة التعليم التقني من خلال خمس ركائز، أهمها الشراكة القوية مع القطاع الخاص.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن الوزارة تخطط لتحويل عدد من مدارس التعليم التجاري إلى مدارس تعليم فني للسياحة والفندقة لخدمة قطاع السياحة بشكل أفضل، وذكر أنه بالتعاون مع الحكومة الألمانية، تقوم الوزارة بإنشاء مركز تميز في قطاع السياحة ليكون منارة التطوير للمدارس الأخرى.

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كما أعرب نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني عن سعادته بتأسيس مجلس مهارات قطاع السياحة في الوقت المناسب لتوجيه الوزارة من أجل توفير خريجين مؤهلين للعمل في هذا القطاع.وأوضحت الدكتورة حنان نظير، رئيس وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جهود الوزارة لإصدار الإطار القانوني والمالي لإنشاء وتشغيل مجالس المهارات القطاعية من خلال مظلة جامعة تنظم أعمال جميع مجالس المهارات القطاعية، وذلك بالتعاون مع مشروع قوة عمالة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، مشيرة إلى أن إنشاء مجالس المهارات القطاعية هو إجراء رئيسي ضمن المرحلة الثانية من برنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري.وترأس الاجتماع كل من الدكتورة سهى بهجت، مستشارة وزير السياحة لبناء القدرات، والسيد أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والدكتورة هايكه هارمغارت، المدير التنفيذي الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور عدد من شركاء التنمية الدوليين مثل مكتب التعاون السويسري، ومؤسسة التدريب الأوروبية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ).تزامن الاجتماع مع المصادقة على القانون رقم 160 لعام 2022 من قبل رئيس الجمهورية لإنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، الذي ينص على دور مجالس المهارات القطاعية في إجراء عمليات تدقيق الجودة لمقدمي خدمات التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.