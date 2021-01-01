تكشف اوبو الستار عن Oppo A77s الجديد بصورة رسمية في الخارج

بعدما كشفت شركة اوبو في الخارج عن هاتف Oppo A77 4G ونسخة اخرى 5G، كشفت اليوم بصورة رسمية في تايلاند عن هاتف Oppo A77s الجديد كُليًا والذي يأتي بمواصفات متوازنه الى حد كبير في الفئة الإقتصادية العُليا. لكن للأسف أصبحنا لا نرى الهواتف الجديدة من الشركات بالسوق المحلي بسبب إستمرار تعليق الإستيراد.



مواصفات Oppo A77s :-

أبعاد الهاتف 163.8x75x8 مم

وزن 187 جرام او 190 جرام

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهادة IP54

خامات الهاتف الخارجية تأتي بالكامل من البلاستيك

الهاتف يدعم تركيب شريحتين إتصال 4G او شريحة مع كارت ميموري

شاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.56 بوصة بدقة 720×1612 بيكسل وبجودة HD+ مع كثافة بيكسلات 269 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 600 شمعة ومعدل تحديث 90 هيرتز

معالج كوالكوم سناب دراجون 680 ثماني النواة، الأربعة الأقوى من نوع Kryo 265 Gold بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي هو Adreno 610

واجهة اوبو ColorOS 12.1 مبنية على Android 12

مساحة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام

الرامات من نوع LPDDR4X والذاكرة UFS 2.2



الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 تدعم Panorama و Night Mode وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

كاميرا خلفية مُزدوجة، الأساسية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8، الثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي مُخصصة للعزل

الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم HDR و Panorama مع تصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

سماعات الهاتف الخارجية من نوع Stereo

الهاتف يدعم منفذ السماعات الـ3.5 مللي

الهاتف يدعم مستشعر الـNFC

بصمة الإصبع موجودة على زِر الباور مع دعم الـFace Unlock

بطارية ليثيوم بوليمر بحجم 5000 مللي امبير تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات ويتم الشحن من خلال USB Type C

ألوان الهاتف الأسود والبرتقالي

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تم تسعير هاتف Oppo A77s الجديد في تايلاند بشكل رسمي للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 240 دولار او حوالي 4700 جنية مصري، ومن المتوقع ان يخرج الهاتف للأسواق العالمية قريبًا.ويعتبر الهاتف في هذه الفئة السعرية متكامل الى حد كبير، بالنظر الى الخامات الخارجية خاصًة اللون البرتقالي المتميز على جانب الملمس وخامة الظهر، بالإضافة الى الشاشة المتوازنة والمعالج الذي يُقدم أداء مستقر، والبطارية التي تدعم الشحن السريع، ويتميز الهاتف أيضًا بالسماعات الـStereo.