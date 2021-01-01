تغرم البرازيل شركة آبل 19 مليون دولار لبيع آيفون بدون شاحن

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صورة الخبر: آيفون
آيفون

قضت محكمة برازيلية بتغريم شركة آبل الأمريكية 19 مليون دولار، في دعوى أقامتها جمعية المستهلكين البرازيلية، وذلك بسبب بيع آبل هواتف آيفون بدون شواحن، حيث وصفت المحكمة عدم إدراج أجهزة الشحن ضمن الملحقات الأساسية عند شراء الهواتف بأنه "ممارسة مسيئة".

وأكدت محكمة ولاية ساو باولو أن قرار آبل بالامتناع عن تقديم شواحن يجعلها تقدم منتجات غير مكتملة للمستهلكين، حيث "يتطلب من المستهلكين شراء منتج ثانٍ حتى يعمل الأول"، مشددة على ضرورة إلحاق الشاحن بالهواتف عند بيعها داخل البرازيل، وفقا لـ “بيزنس ستاندرد”.

وجاء في حكم المحكمة : "من الواضح أنه بموجب مبرر" المبادرة الخضراء "، يفرض المدعى عليه على المستهلك شراءًا مطلوبًا لمحولات الشاحن التي تم توفيرها مسبقًا مع المنتج".



وقالت شركة آبل إنها ستستأنف القرار، كما أخبرت آبل وزارة العدل البرازيلية أنها يمكن أن تساعد البيئة من خلال السماح بدعم USB-C في أجهزتها.



وفي أكتوبرالعام الماضي 2021 ، أخطرت وزارة العدل شركتي آبل وسامسونج ضرورة توضيح الأسباب الرئيسية لنزع الشواحن من العلب الخاصة بهواتفهم الذكية.


ورفضت السلطات حجة شركة آبل بأن هذه الممارسة كان الغرض منها تقليل انبعاثات الكربون ، قائلة إنه لا يوجد دليل على حماية البيئة من بيع الهاتف الذكي بدون شاحن.



ويأتي قرار المحكمة البرازيلية بعد عامين من قرار شركة آبل بالتوقف عن إلحاق محولات الطاقة أو أجهزة الشحن مع هواتف آيفون في عام 2020، لأول مرة مع هواتف iPhone 12 ، نظرا لمخاوف بيئية.

المصدر: صدى البلد

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