تغرم البرازيل شركة آبل 19 مليون دولار لبيع آيفون بدون شاحن

قضت محكمة برازيلية بتغريم شركة آبل الأمريكية 19 مليون دولار، في دعوى أقامتها جمعية المستهلكين البرازيلية، وذلك بسبب بيع آبل هواتف آيفون بدون شواحن، حيث وصفت المحكمة عدم إدراج أجهزة الشحن ضمن الملحقات الأساسية عند شراء الهواتف بأنه "ممارسة مسيئة".
وأكدت محكمة ولاية ساو باولو أن قرار آبل بالامتناع عن تقديم شواحن يجعلها تقدم منتجات غير مكتملة للمستهلكين، حيث "يتطلب من المستهلكين شراء منتج ثانٍ حتى يعمل الأول"، مشددة على ضرورة إلحاق الشاحن بالهواتف عند بيعها داخل البرازيل، وفقا لـ “بيزنس ستاندرد”.
وجاء في حكم المحكمة : "من الواضح أنه بموجب مبرر" المبادرة الخضراء "، يفرض المدعى عليه على المستهلك شراءًا مطلوبًا لمحولات الشاحن التي تم توفيرها مسبقًا مع المنتج".
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