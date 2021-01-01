تؤجل ناسا إطلاق مهمة غير مأهولة إلى القمر حتى 14 نوفمبر

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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تأجيل إطلاق مهمة Artemis 1 القمرية غير المأهولة إلى يوم 14 نوفمبر المقبل، وجاء في بيان ناسا: "تخطط الوكالة لمحاولة إطلاق جديدة لمهمة Artemis 1 غير الماهولة في يوم الأثنين 14 نوفمبر".



ومن المقرر أن يطلق الصاروخ SLS الفائق الثقل وعلى متنه المركبة الفضائية أوريون إلى مدار القمر في الساعة 00.07 حسب توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.



وتتضمن مهمة المركبة غير المأهولة التحليق في مدار حول القمر، ومن ثم العودة إلى الأرض يوم 9 ديسمبر.

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وتشير ناسا، إلى أن الرحلة ستتم بعد الانتهاء من إجراءات التحضير وعدم وجود أي مشكلة تمنع تحقيقها، مؤكدة على ضرورة ضمان سلامة الطيران استعدادا لبعثات أوريون المأهولة في المستقبل، وتجدر الإشارة، إلى أن ناسا سبق أن قررت تأجيل إطلاق هذه المهمة عدة مرات لأسباب فنية. وتشير ناسا، إلى أنه إذا لم تطلق المهمة في 14 نوفمبر لسبب ما، فسوف تعاد المحاولة يوم 16 أو 19 منه.