طريقة إخفاء ظهور علامة القراءة واتساب

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يبحث الكثير من مستخدمي مؤشر البحث الشهير جوجل عن طريقة إخفاء ظهور علامة القراءة على رسائل الواتس، حيث يرغب الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب في إخفاء قيامه بقراءة الرسائل المرسلة إليه لمزيد من الخصوصية أو بمعنى آخر ألا يرى مرسل الرسالة ظهور العلامة الزرقاء لدى الطرف الآخر والتي تعني أن المستلم قد قرأ الرسالة واستلمها ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة إيقاف خاصية ظهور العلامة الزرقاء فى رسائل واتساب من خلال مجموعة الخطوات.







إخفاء ظهور علامة القراءة واتساب

- فتح تطبيق الواتس آب على هاتفك الخاص ثم اختيار الإعدادات الموجود بالتطبيق.

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- بعد ذلك يتم الضغط على الحساب ” Account” ثم الضغط على الخصوصية.- إيقاف تشغيل علامة القراءة من خلال إلغاء تحديدها.- يجب ملاحظة أنه بالاضافة الى عدم تمكن الطرف المرسل من معرفة هل تم فتح الرسالة أم لا فلن يتمكن المستخدم من معرفة ما إذا تمت قراءة رسائله أم لا.رموز واتساب- يجب العلم أن ظهور رمز الساعة بجانب الرسالة في تطبيق واتساب يعني أن الرسالة لم ترسل بعد اما علامة ? واحدة باللون الرمادي، تعنى أن الرسالة قد وصلت للخادم بنجاح ولكن لم تصل بعد إلى الشخص الآخر أما ظهور علامتي ?? باللون الرمادي تعني أن الرسالة قد وصلت إلى هاتف الطرف الأخر بنجاح ولكن لم يتم فتحها أما ظهور علامتي ?? باللون الأزرق تعني أن الطرف الأخر قد وصلته الرسالة وقام بقراءتها.