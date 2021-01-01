الكشف عن أكبر كاميرا بالعالم

كشف علماء الفلك النقاب عن أكبر كاميرا في العالم مع عدسة بعرض 5 أقدام، وهي قوية بما يكفي لرصد كرة الجولف من على بعد 15 ميلاً، وسيتم استخدامها لالتقاط سماء الليل بتفاصيل لم يسبق لها مثيل، بالإضافة إلى أكبر صور للكون على الإطلاق.
وتُظهر الصور الجديدة، تلسكوب المسح الشامل الكبير (LSST)، الذي أوشك على الانتهاء في مختبر التسريع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة في مينلو بارك، كاليفورنيا، وبه الكاميرا التي تبلغ دقتها 3200 ميجابكسل، بينما يبلغ قطر عدستها وحدها أكثر من 5 أقدام.
وبمجرد الانتهاء من تثبيت الكاميرا، سيتم التقاط صور رقمية لكامل السماء الجنوبية المرئية كل بضع ليالٍ من مرصد "روبين"، على قمة جبل في تشيلي يُدعى "سيرو باشون"، لينتج مسحًا واسعًا وعميقًا وسريعًا لسماء الليل، مع فهرسة أكبر عدد من النجوم والمجرات التي تم رصدها على الإطلاق.
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