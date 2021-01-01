الكشف عن أكبر كاميرا بالعالم

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كشف علماء الفلك النقاب عن أكبر كاميرا في العالم مع عدسة بعرض 5 أقدام، وهي قوية بما يكفي لرصد كرة الجولف من على بعد 15 ميلاً، وسيتم استخدامها لالتقاط سماء الليل بتفاصيل لم يسبق لها مثيل، بالإضافة إلى أكبر صور للكون على الإطلاق.



وتُظهر الصور الجديدة، تلسكوب المسح الشامل الكبير (LSST)، الذي أوشك على الانتهاء في مختبر التسريع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة في مينلو بارك، كاليفورنيا، وبه الكاميرا التي تبلغ دقتها 3200 ميجابكسل، بينما يبلغ قطر عدستها وحدها أكثر من 5 أقدام.



وبمجرد الانتهاء من تثبيت الكاميرا، سيتم التقاط صور رقمية لكامل السماء الجنوبية المرئية كل بضع ليالٍ من مرصد "روبين"، على قمة جبل في تشيلي يُدعى "سيرو باشون"، لينتج مسحًا واسعًا وعميقًا وسريعًا لسماء الليل، مع فهرسة أكبر عدد من النجوم والمجرات التي تم رصدها على الإطلاق.

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وعلى الرغم من أن الكاميرا لم تكتمل بعد، إلا أن جميع مكوناتها الميكانيكية أصبحت الآن معًا، وقد دعت SLAC المصورين إلى الغرفة النظيفة في SLAC National Accelerator Laboratory حيث تم وضع الكاميرا لرؤية "الهيكل الضوئي" الضخم لأول مرة.ويقول الموقع الإلكتروني للكاميرا، إن كاميرا "Rubin Observatory LSST Camera" هي أكبر كاميرا رقمية تم إنشاؤها على الإطلاق، وستكون على ارتفاع 5.5 قدمًا (1.65 مترًا) في 9.8 قدمًا (3 أمتار)، وسيكون حجمها تقريبًا بحجم سيارة صغيرة ويزن حوالي 6200 رطلاً (2800 كجم).